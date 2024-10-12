Екатерина Мизулина: «Инфомошенник Литвин снова подает плохой пример – устроил драку с фанатами»
Екатерина Мизулина высказалась о нападении блогера Литвина на болельщика.
«Создатель дурацкого тренда про кондиции – инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи. Он устроил драку с фанатами во время матча.
Интересно, а этот драчун служил в армии?» – сказала глава «Лиги безопасного интернета».
Блогер Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги. Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости