Екатерина Мизулина: «Инфомошенник Литвин снова подает плохой пример – устроил драку с фанатами»

Екатерина Мизулина высказалась о нападении блогера Литвина на болельщика.

«Создатель дурацкого тренда про кондиции – инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи. Он устроил драку с фанатами во время матча.

Интересно, а этот драчун служил в армии?» – сказала глава «Лиги безопасного интернета».

Блогер Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги . Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.