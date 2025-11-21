Максименко о своей игре: «Принимаю критику, но не считаю, что есть какой-то спад. Выводы сомнительных экспертов и аналитиков не очень интересуют»

Александр Максименко не согласился со спадом в своей игре.

Вратарь «Спартака » Александр Максименко поделился мыслями по поводу своей игры в нынешнем сезоне.

– Некоторые болельщики считают, что в твоей игре произошел спад.

– В любом случае, в воротах играл не Бривио (тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио – Спортс’‘), а я. Принимаю критику. Но не считаю, что есть какой-то спад.

Тут я ориентируюсь на свое мнение и близких ко мне людей, которым доверяю. Выводы сомнительных экспертов и аналитиков, если честно, не очень интересуют.

Конечно, ошибки были. Они бывают у всех, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает. Например, первый гол в матче чемпионата с «Локомотивом».

– Но речь тут, скорее, не про явные ошибки, а про моменты, когда ты мог бы в теории выручить, но не сделал этого.

– xG? Я не до конца понимаю, как этот показатель отражает именно вратарскую игру.

Скорее тут сказывается общая игра команды. Мы все зависимы друг от друга.

В прошлом году меня хвалили, журналисты постоянно спрашивали, в чем секрет моего прогресса. Но разве я тогда делал много каких-то невероятных сэйвов? Честно говоря, не помню такого. Просто команда выигрывала.

У меня нет ощущения, что я провожу плохой сезон. Провальным считаю для себя отрезок при Руе Витории – вот тогда действительно допустил много ляпов. Сейчас все иначе.

В ряде моментов я не спас команду, хотя в теории мог? Очевидно, это так, ведь каждый удар теоретически можно отразить. Но чтобы ответить, почему, нужно подолгу разбирать каждый отдельный эпизод. Интересно ли это тем, кто меня критикует? Сомневаюсь. Одно знаю точно: в моей подготовке, в моем отношении к делу ничего не менялось и не поменяется.

Когда твоя команда много атакует, то за матч по твоим воротам могут нанести всего один или два удара. И некоторые считают, что голкипер с ними обязан справиться. Ведь все остальное время якобы вообще отдыхает без дела. Но так не работает!

Недавний пример – домашний матч с «Сочи». Соперник за весь тайм ничего не создал, а потом человек просто мастерски положил мяч в самый угол. И в итоге статистика у меня: один удар – один гол, – сказал Александр Максименко.