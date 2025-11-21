Аморим об «МЮ»: «Я изменился как тренер, у меня было определенное видение игры, но я его поменял. Я не осознавал, что моя работа – не только поле, но и то, что вне его»

Аморим об «МЮ»: я изменился как тренер.

Главный тренер «МЮ » Рубен Аморим рассказал об изменениях, которые произошли с ним в период работы в клубе.

«Думаю, я изменился как тренер. Я вижу вещи немного иначе. У меня была определенная идея того, как играть, как выстраивать игру в разных ситуациях, и я это изменил.

Здесь, и вы видите это в АПЛ , мы действительно очень сфокусированы на данных. Поэтому нужно менять способы работы. Нужно обращать на это внимание.

Конечно, хочется играть в определенном стиле, но нужно адаптироваться, нужно понимать, где нужно больше владеть мячом, как мы зарабатываем угловые, чтобы прижать соперника – все эти вещи.

В прошлом году я чувствовал, что игры буквально накрывали меня. У меня не было времени остановиться, осознать, что моя работа – это не только поле, но и все, что вне поля, что я должен подталкивать всех вперед. В прошлом году я зачастую был слишком эмоциональным, потому что тяжело переживал результаты.

Я всегда говорю, что это потребует времени, но именно я человек, который несет наибольшую ответственность за то, чтобы следить за всем и лучше контролировать эмоции», – сказал Аморим.