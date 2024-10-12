В Госдуме допустили введение Fan ID в Медиалиге. Свищев сказал: «Сейчас все может быть, времена неспокойные»

Дмитрий Свищев высказался о возможном введении Fan ID на матчах Медиалиги.

«Надо внимательно подумать. Сейчас все может быть, времена неспокойные. Понимаете, массовые мероприятия находятся под ответственностью организаторов.

Если они готовы справиться с такими возможными инцидентами, которые могут произойти на стадионе, то хорошо. А если же нет, то все равно ответственность лежит на организаторах, ведь так это по нашему законодательству», – сказал депутат Государственной Думы.

Блогер Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги . Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА рэпера Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию