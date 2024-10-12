Соболев сделал 2+2 в товарищеском матче с «Войводиной». Форвард впервые забил 2 гола за «Зенит»

Александр Соболев сделал первый дубль за «Зенит».

Форвард петербуржцев отличился на 10-й и 39-й минутах товарищеского матча с «Войводиной» (4:1, второй тайм). Также он ассистировал Густаво Мантуану и Лусиано Гонду.

После первого гола Соболева болельщики «Зенита » отреагировали свистом и неодобрительным гулом на объявление имени автора забитого мяча.