Соболев сделал 2+2 в товарищеском матче с «Войводиной». Форвард впервые забил 2 гола за «Зенит»
Александр Соболев сделал первый дубль за «Зенит».
Форвард петербуржцев отличился на 10-й и 39-й минутах товарищеского матча с «Войводиной» (4:1, второй тайм). Также он ассистировал Густаво Мантуану и Лусиано Гонду.
После первого гола Соболева болельщики «Зенита» отреагировали свистом и неодобрительным гулом на объявление имени автора забитого мяча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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