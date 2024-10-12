Глушенков о кумирах: «Месси. Из русских игроков? Я сам у себя»

Максим Глушенков назвал футбольных кумиров, из россиян – самого себя.

– Кто был твоим кумиром в детстве?

– Месси .

– А из русских?

– Из русских? Я сам у себя.

– Можно еще было сказать, что папа (Александр Глушенков известен по выступлениям за смоленский «Кристалл», «Смоленск» и брянское «Динамо» – Спортс’‘).

– Ну, папа защитником был.

– А Аршавин, нет?

– Нет. Я, наверное, тогда не так футбол смотрел. Да в принципе так же, как и сейчас, – заявил полузащитник «Зенита » Глушенков.

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