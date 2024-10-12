Рекордсмен «Тур де Франс» Марк Кэвендиш завершит карьеру на гонке в Сингапуре.

Гонка Tour de France Prudential Singapore Criterium пройдет 9-10 ноября. Помимо Кэвендиша, на ней выступят Кристофер Фрум, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Йеспер Филипсен и Биньям Гирмай.

Кэвендишу 39 лет, в этом сезоне он побил рекорд «Тур де Франс» по победам на этапах (35), превзойдя достижение Эдди Меркса (34).

Также британский гонщик за карьеру выигрывал 19 этапов на «Джиро д’Италия» и четыре этапа «Вуэльты». Он чемпион мира по велошоссе, трехкратный чемпион мира по велотреку.