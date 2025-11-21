«Локомотив» встретится со «Спартаком». Приходите поддержать железнодорожников в кубковом московском дерби!

В ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локо» сыграет со «Спартаком».

Матч пройдет в среду, 26 ноября, в 20:30 на стадионе «РЖД Арена».

В первом матче четвертьфинала красно-белые обыграли красно-зеленых (3:1). Железнодорожники, ждем всех на домашнем кубковом матче «Локомотива»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .