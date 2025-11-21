«Локомотив» встретится со «Спартаком». Приходите поддержать железнодорожников в кубковом московском дерби!
В ответном матче 1/4 Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локо» сыграет со «Спартаком».
Матч пройдет в среду, 26 ноября, в 20:30 на стадионе «РЖД Арена».
В первом матче четвертьфинала красно-белые обыграли красно-зеленых (3:1). Железнодорожники, ждем всех на домашнем кубковом матче «Локомотива»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23242 голоса
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости