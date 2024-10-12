Роналду забил 133 гола за сборную – больше всех. У Месси – 109

Криштиану Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров сборных.

Нападающий сборной Португалии забил гол в ворота команды Польши в третьем туре Лиги наций (2:0, перерыв).

Это 133-й гол Роналду за национальную команду. Он занимает первую строчку по этому показателю, вторым идет Лионель Месси со 109 мячами за сборную Аргентины.

Подробную статистику Криштиану можно найти здесь .