Роналду забил 133 гола за сборную – больше всех. У Месси – 109
Криштиану Роналду упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров сборных.
Нападающий сборной Португалии забил гол в ворота команды Польши в третьем туре Лиги наций (2:0, перерыв).
Это 133-й гол Роналду за национальную команду. Он занимает первую строчку по этому показателю, вторым идет Лионель Месси со 109 мячами за сборную Аргентины.
Подробную статистику Криштиану можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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