Главу «Газпрома» Миллера включили в тренерский штаб «Зенита» на сайте клуба. Вскоре ошибку исправили

Алексей Миллер по ошибке попал в тренерский штаб на сайте «Зенита».

Профиль председателя правления ПАО «Газпром» Алексей Миллера появился в разделе «Тренерский штаб» на сайте «Зенита ». Вскоре ошибка была исправлена – страницу удалили. Изображения: fc-zenit.ru