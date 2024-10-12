Главу «Газпрома» Миллера включили в тренерский штаб «Зенита» на сайте клуба. Вскоре ошибку исправили
Алексей Миллер по ошибке попал в тренерский штаб на сайте «Зенита».
Профиль председателя правления ПАО «Газпром» Алексей Миллера появился в разделе «Тренерский штаб» на сайте «Зенита».
Вскоре ошибка была исправлена – страницу удалили.
Изображения: fc-zenit.ru
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Зенита»
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