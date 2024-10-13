Мичков набрал 1-е очко в НХЛ, сделав передачу в игре с «Калгари». У него 2 броска мимо створа и «минус 2» за 18:36 при 4:07 в большинстве

Матвей Мичков набрал 1-е очко в НХЛ, сделав передачу в игре с «Калгари».

19-летний форвард «Филадельфии» ассистировал Трэвису Конекны при игре в большинстве в матче против «Флэймс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

В своей второй игре в лиге Матвей провел на льду 18 минут 36 секунд (4:07 – в большинстве, полезность «минус 2») и завершил ее без бросков в створ (2 прошли мимо).

Также россиянин сделал 1 блок и допустил 1 потерю.