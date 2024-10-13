Мичков набрал 1-е очко в НХЛ, сделав передачу в игре с «Калгари». У него 2 броска мимо створа и «минус 2» за 18:36 при 4:07 в большинстве
Матвей Мичков набрал 1-е очко в НХЛ, сделав передачу в игре с «Калгари».
19-летний форвард «Филадельфии» ассистировал Трэвису Конекны при игре в большинстве в матче против «Флэймс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
В своей второй игре в лиге Матвей провел на льду 18 минут 36 секунд (4:07 – в большинстве, полезность «минус 2») и завершил ее без бросков в створ (2 прошли мимо).
Также россиянин сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости