Надаль заканчивает карьеру, очередное поражение СКА, Чеферин осудил угрозы забастовок, сенсационный фэйл Англии, «Зенит» выиграл суд у «Барселоны», 800 передач Малкина и другие новости
1. Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру после ноябрьского Кубка Дэвиса. Слова поддержки и благодарности испанцу выразили Криштиану Роналду, Карлос Алькарас, мадридский «Реал» и другие. А Новак Джокович пообещал приехать на прощальный для Рафы турнир.
2. СКА продолжает трясти – поражение от минского «Динамо», ставшее третьим в пяти последних играх. Во втором периоде Питер перебросали 20:1! Не помогли СКА ни второй гол Кузнецова в сезоне, ни замена вратаря. Роман Ротенберг после матча вспомнил русскую пословицу и пожаловался на рикошет от борта.
3. Также в КХЛ «Торпедо» выиграло 6-й матч подряд, победив «Металлург» (5:4). «Авангард» проиграл 9 из 14 матчей сезона, не забив последнему клубу Востока «Барысу». Все результаты дня – здесь.
4. Похоже, футбольные власти опасаются забастовок: глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что на календарь жалуются игроки с самыми высокими зарплатами. Его поддержал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: «Те, кто жалуются – не играйте». Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен тоже в недоумении, почему забастовкой «угрожают люди, находящиеся на вершине в плане доходов».
5. В Лиге наций Англия на «Уэмбли» сенсационно проиграла Греции – впервые в своей истории. Греки посвятили победу скончавшемуся Джорджу Болдоку. Франция разгромила Израиль, Италия упустила победу над Бельгией, ведя 2:0, – на 40-й минуте удалили Лоренцо Пеллегрини. Холанд отгрузил дубль Словении и в 24 года стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии. У Черчесова в Казахстане все грустно: 0:4 от Австрии, 0 голов и 1 очко в трех играх. Остальные результаты – здесь.
6. CAS отклонил претензию «Барселоны» к «Зениту» по выплатам за Малкома.
7. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Детройт» (6:3), Малкин дважды ассистировал партнерам и первым из россиян сделал 800 передач в лиге, Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Ред Уингс» – 294-ю за карьеру. «Юта» справилась с «Айлендерс» (5:4 ОТ), Сергачев сыграл почти 25 минут и дважды ассистировал, Цыплаков забросил 1-ю шайбу в лиге, Варламов пропустил 5 голов. «Бостон» был сильнее «Монреаля» (6:4), Задоров сделал 2 передачи – первые очки в лиге за новый клуб.
8. Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке. Аргентина с Месси сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) в гостях, Бразилия одолела Чили (2:1) на выезде, оба гола забили игроки «Ботафого» – Игор Жезус и Луис Энрике.
9. КДК оштрафовал «Спартак» на 40 000 рублей за скандирования «Зенит» – позор российского футбола».
10. Открытая тренировка сборной России была отложена из-за проверки РУСАДА. Настроение это не испортило: Карпин дал установку выйти и наслаждаться, а для деток из Курской и Белгородской областей это событие на всю жизнь.
11. Стажировка Александра Мостового в «Спартаке», похоже, сорвалась.
12. НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» обыграли «Милуоки» в гостях и другие результаты.
13. Новая Зеландия пересмотрит правила допуска трансгендеров к соревнованиям.
Цитаты дня
Юрий Жирков: «Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!»
Роман Ротенберг: «Газпром» много вкладывается в петербургский спорт. Помогает «Зениту», сотрудничает со СКА почти 20 лет. Спасибо Миллеру за все, что он делает для Петербурга!»
Юлия Пахалина: «Говорю иностранцам: «Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?»
Горшков о квадроберах: «У меня другое воспитание. И своим детям пытаюсь дать соответствующее, чтобы потом не услышать от них о подобном»
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