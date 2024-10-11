Надаль заканчивает карьеру, очередное поражение СКА, Чеферин осудил угрозы забастовок, сенсационный фэйл Англии, «Зенит» выиграл суд у «Барселоны», 800 передач Малкина и другие новости

1. Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру после ноябрьского Кубка Дэвиса. Слова поддержки и благодарности испанцу выразили Криштиану Роналду , Карлос Алькарас , мадридский «Реал» и другие. А Новак Джокович пообещал приехать на прощальный для Рафы турнир.

2. СКА продолжает трясти – поражение от минского «Динамо», ставшее третьим в пяти последних играх . Во втором периоде Питер перебросали 20:1 ! Не помогли СКА ни второй гол Кузнецова в сезоне, ни замена вратаря . Роман Ротенберг после матча вспомнил русскую пословицу и пожаловался на рикошет от борта .

3. Также в КХЛ «Торпедо» выиграло 6-й матч подряд , победив «Металлург» (5:4). «Авангард» проиграл 9 из 14 матчей сезона , не забив последнему клубу Востока «Барысу». Все результаты дня – здесь .

4. Похоже, футбольные власти опасаются забастовок: глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что на календарь жалуются игроки с самыми высокими зарплатами . Его поддержал президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи: «Те, кто жалуются – не играйте». Гендиректор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен тоже в недоумении, почему забастовкой «угрожают люди, находящиеся на вершине в плане доходов» .

5. В Лиге наций Англия на «Уэмбли» сенсационно проиграла Греции – впервые в своей истории . Греки посвятили победу скончавшемуся Джорджу Болдоку. Франция разгромила Израиль, Италия упустила победу над Бельгией, ведя 2:0, – на 40-й минуте удалили Лоренцо Пеллегрини . Холанд отгрузил дубль Словении и в 24 года стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии . У Черчесова в Казахстане все грустно: 0:4 от Австрии, 0 голов и 1 очко в трех играх . Остальные результаты – здесь .

6. CAS отклонил претензию «Барселоны» к «Зениту» по выплатам за Малкома.

7. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Детройт» (6:3), Малкин дважды ассистировал партнерам и первым из россиян сделал 800 передач в лиге , Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Ред Уингс» – 294-ю за карьеру. «Юта» справилась с «Айлендерс» (5:4 ОТ), Сергачев сыграл почти 25 минут и дважды ассистировал , Цыплаков забросил 1-ю шайбу в лиге, Варламов пропустил 5 голов . «Бостон» был сильнее «Монреаля» (6:4), Задоров сделал 2 передачи – первые очки в лиге за новый клуб.

8. Квалификация ЧМ-2026 в Южной Америке. Аргентина с Месси сыграла вничью с Венесуэлой (1:1) в гостях, Бразилия одолела Чили (2:1) на выезде, оба гола забили игроки «Ботафого» – Игор Жезус и Луис Энрике.

9. КДК оштрафовал «Спартак» на 40 000 рублей за скандирования «Зенит» – позор российского футбола».

10. Открытая тренировка сборной России была отложена из-за проверки РУСАДА . Настроение это не испортило: Карпин дал установку выйти и наслаждаться , а для деток из Курской и Белгородской областей это событие на всю жизнь .

11. Стажировка Александра Мостового в «Спартаке», похоже, сорвалась .

12. НБА. Предсезонные матчи. «Лейкерс» обыграли «Милуоки» в гостях и другие результаты .

13. Новая Зеландия пересмотрит правила допуска трансгендеров к соревнованиям.

Цитаты дня

Юрий Жирков: «Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!»

Роман Ротенберг: «Газпром» много вкладывается в петербургский спорт. Помогает «Зениту», сотрудничает со СКА почти 20 лет. Спасибо Миллеру за все, что он делает для Петербурга!»

Юлия Пахалина: «Говорю иностранцам: «Россия сейчас — самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?»

Горшков о квадроберах: «У меня другое воспитание. И своим детям пытаюсь дать соответствующее, чтобы потом не услышать от них о подобном»