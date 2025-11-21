Флик хотел бы тренировать Месси: «Почему бы и нет? Он лучший футболист за последние десять или более лет. Я всегда ценил его игру»

Ханси Флик ответил, хотел бы он тренировать Лионеля Месси.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал приезд бывшего футболиста каталонцев Лионеля Месси на «Камп Ноу».

– Что вы думаете о фотографии Лионеля Месси, который появился на «Камп Ноу»? Хотели бы вы его тренировать?

– Почему бы и нет? Он лучший футболист за последние десять или более лет. Я всегда ценил его игру.

Но у него контракт до 2028 года, а у меня – до 2027-го. Не думаю, что это вопрос ко мне, – сказал Ханси Флик .

Месси посетил «Камп Ноу»: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️»