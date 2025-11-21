Орлов о Соболеве: «Причина его приглашения в «Зенит» так и осталась загадкой. У Лусиано потухли глаза из-за того, что его не ставят, я бы разругался с тренером»
Орлов о Соболеве: причина его приглашения в «Зенит» остается загадкой.
Комментатор Геннадий Орлов не понимает, зачем «Зенит» подписал Александра Соболева.
«Да, у «Зенита», казалось бы, три номинальных форварда. Но Кассьерра травмирован, у Лусиано потухли глаза из-за того, что ему предпочитали Соболева. Получается, пригласили – и не доверяют, не ставят, или выпускают на 93-й минуте... Ну, что это такое?
Я сам был футболистом, и я бы разругался с тренером во что бы то ни стало. Зачем же ставить Соболева, который бесполезен? Причина, по которой в «Зенит» пригласили Соболева, так и осталась загадкой», – сказал Орлов.
