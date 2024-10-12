Усманов обратился в прокуратуру Кельна, требуя привлечь журналиста Зеппельта к уголовной ответственности
Как сообщает «Матч ТВ», российский бизнесмен обратился в прокуратуру Кельна. Соответствующее ходатайство было подано 8 октября.
Ранее Усманов выиграл суд против немецкого телеканала ARD, в эфире которого журналист Зеппельт представил материалы о якобы создании коррупционной системы в Международной федерации фехтования (FIE).
«Господин Зеппельт и ARD‑Sportschau не только нарушили базовые стандарты журналистики и кодекс прессы. Закон предусматривает ответственность за подобные гнусные злонамеренные инсинуации.
Зеппельт хотел очернить репутацию господина Усманова. Но никаких фактов у него не было. Это не журналистика, это позор», – заявил адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель.
Усманов возглавлял FIE с 2008 года. В марте 2022-го он приостановил исполнение обязанностей в качестве президента федерации из-за санкций Евросоюза.
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