«Авангард» проиграл 10 из 15 матчей в сезоне КХЛ. Команда Звягина уступила «Металлургу» (2:4) и идет 10-й на Востоке
«Авангард» проиграл второй матч подряд в сезоне КХЛ.
Команда тренера Сергея Звягина уступила «Металлургу» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В прошлом матче «Авангард» не взял очков в матче против «Барыса» (0:1).
В общей сложности в нынешнем сезоне «Авангард» проиграл 10 из 15 матчей. Команда находится на десятой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 11 баллов.
«Металлург» набрал 16 очков в 16 матчах и занимает пятую строчку в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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