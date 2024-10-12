«Авангард» проиграл 10 из 15 матчей в сезоне КХЛ. Команда Звягина уступила «Металлургу» (2:4) и идет 10-й на Востоке

«Авангард» проиграл второй матч подряд в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Звягина уступила «Металлургу » (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

В прошлом матче «Авангард » не взял очков в матче против «Барыса» (0:1).

В общей сложности в нынешнем сезоне «Авангард» проиграл 10 из 15 матчей. Команда находится на десятой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 11 баллов.

«Металлург» набрал 16 очков в 16 матчах и занимает пятую строчку в конференции.