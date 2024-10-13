Кузьменко сделал 3 передачи в матче с «Флайерс». У форварда «Калгари» 4 очка в 2 играх в этом сезоне
Андрей Кузьменко сделал 3 передачи в матче с «Флайерс».
Форвард «Калгари» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).
В активе 28-летнего россиянина стало 4 (0+4) очка в 2 матчах в текущем сезоне.
Сегодня Кузьменко (17:12, 4:47 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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