Кузьменко сделал 3 передачи в матче с «Флайерс». У форварда «Калгари» 4 очка в 2 играх в этом сезоне

Андрей Кузьменко сделал 3 передачи в матче с «Флайерс».

Форвард «Калгари » трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

В активе 28-летнего россиянина стало 4 (0+4) очка в 2 матчах в текущем сезоне.

Сегодня Кузьменко (17:12, 4:47 – в большинстве, «+1») нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, сделал 1 блок и допустил 2 потери.