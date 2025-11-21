Даниил Лесовой: «Нижний Новгород превзошел ожидания. Казалось, что есть Москва, Петербург, Казань, а остальное – периферия. Но Лимасол – вне конкуренции, даже приобрели недвижимость»

Даниил Лесовой: Нижний Новгород превзошел ожидания.

Полузащитник «Пари НН » Даниил Лесовой поделился мыслями о Нижнем Новгороде.

– Если говорить о жизни в Нижнем Новгороде. Насколько тебе комфортно?

– Мне кажется, мужчины легче ко всему привыкают. В первую очередь мне было важно, чтобы было комфортно жене и ребенку. А им здесь безумно нравится.

Также Нижний превзошел мои ожидания. Раньше мне казалось, что есть Москва, Санкт-Петербург, Казань, а все остальное – периферия.

Когда речь шла о переходе в «Пари НН», то думали, что это хороший вариант еще и потому, что Нижний находится недалеко от Москвы, мы будем часто ездить в столицу. А по факту за всё это время мы побывали там всего раз – и больше не тянет.

Потому что в Нижнем есть всё для жизни: достопримечательности, кафе и рестораны, инфраструктура. И всё на очень хорошем уровне.

– Твой топ городов сейчас – это…

– После поездки на Кипр вне конкуренции Лимасол. Погода и еда – супер, семейная атмосфера.

Островная жизнь: все друг друга знают, ни о чем не парятся, ходят, в чем нравится.

Мы даже приобрели в Лимасоле недвижимость, там сейчас живет моя семья, не считая жены и ребенка, – сказал Даниил Лесовой, игравший за АЕЛ из Лимасола в прошлом сезоне.