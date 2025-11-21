Леау об Аллегри: «Он как отец, который подталкивает сына становиться лучше. Он не требует от меня многого, просто говорит: «Играй свободно». Я чувствую уверенность»

Рафаэл Леау сравнил Аллегри с отцом.

Вингер «Милана » Рафаэл Леау высказался о работе с главным тренером команды Массимилиано Аллегри .

«Он не требует от меня многого, просто говорит: «Играй свободно». Самое важное – концентрация и правильный настрой. Он знает, на что я способен с мячом и без мяча.

Массимилиано – как отец, который все время подталкивает сына становиться лучше. Я чувствую уверенность, потому что знаю, что он на меня рассчитывает.

Я люблю ситуации один в один, обводить одного, двух, трех защитников. Но футбол изменился, сейчас важна статистика. Сейчас главное – забивать.

Аллегри изменил мое мышление, переместив меня ближе к воротам. На фланге я иногда бываю слишком далеко, а чтобы быть игроком, который решает матчи, нужно приносить разницу голами», – сказал Леау в эфире CBS.