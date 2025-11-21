Андрей Мостовой про «##### «Спартак», #####»: «Покричал зенитовские заряды – эмоции захлестнули, приношу извинения. Нашему футболу не хватает эмоций, шоу, фана»

Андрей Мостовой о кричалке про «Спартак»: эмоции захлестнули.

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал кричалку про «Спартак».

Футболист ранее был признан футбольным «Джентльменом года».

В мае на матче легенд «Зенита» полузащитник петербуржцев в окружении болельщиков зарядил: «Я никогда не устану повторять: ##### «Спартак», #####».

– Год у вас, конечно, получился… Еще один скандал: вы на фанатской трибуне «Зенита» скандировали заряд, который некоторые болельщики «Спартака» посчитали оскорбительным. Эмоции? Глупость?

– Да и то, и другое, наверное. Но кто из нас не делал чего-то подобного в жизни?

Мы не часто вираж видим, и в первый раз с командой пошли на сектор, эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды. Похожие есть у всех клубов, на всех трибунах.

Это не значит, что я неуважительно отношусь к каким-то командам. И если кого-то я обидел, еще раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. Сделать что-то на эмоциях.

Нашему футболу, мне кажется, иногда не хватает как раз эмоций. Шоу. Фана. Это как с празднованием гола с маской – кому-то, может, и не понравилось, но мне кажется стоило сделать.

Но многие футболисты боятся в этом участвовать, опасаются озлобленности, открытости. Я придерживаюсь другого мнения, мне кажется, не стоит быть очень уж закрытым, иначе ничего интересного в жизни у тебя не будет.

Ну это так, отступление. С зарядом про «Спартак» получилось так, как получилось. Но это было для болельщиков, а не с намерением кого-то обидеть, – сказал Андрей Мостовой .