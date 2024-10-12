Свищев о нападении Литвина на фаната: «Этот инцидент может привести к закрытию Медиалиги»

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев высказался о драке Литвина в МФЛ.

«После этого, конечно, могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и все, ведь кто-то спровоцировал на данный инцидент. Нужно более четко прописать регламент: что можно, что нельзя, какая ответственность будет. Но, в любом случае бить морды – это точно нарушение законодательства. За это может быть принята административная, а в особых случаях, и уголовная ответственность.

Я не знаю, чем они думали, нужно думать своей головой, ведь уже были инциденты, когда за рукоприкладство страдали очень известные, медийные, спортивные личности. Это инцидент, который может повлиять на закрытие такого красивого проекта, как медийная лига. Тем более, Литвин – известный человек, и этот инцидент может повлиять и на его будущую карьеру.

Считаю, что основателям нужно очень внимательно разобраться, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись для болельщиков, которые, действительно любят этот проект. Он очень классный, яркий, мне он очень нравится. Но если это закончится тем, что на трибунах будут провокации, притом, что некоторые медийные матчи собирают больше людей, чем игры регулярного чемпионата России, то хороший проект можно просто потерять и закрыть», – заявил депутат Государственной Думы.

Сегодня Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги . Во время матча Lit Energy и СКА музыканта Басты в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать «Литвин – #######». В ответ президент Lit Energy Михаил Литвин поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.