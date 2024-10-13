  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин не забил в 1-м матче в сезоне НХЛ: 0 бросков, передача и 7 хитов за 19:44 с «Нью-Джерси»
4

Овечкин не забил в 1-м матче в сезоне НХЛ: 0 бросков, передача и 7 хитов за 19:44 с «Нью-Джерси»

Александр Овечкин не забил в первом матче в новом сезоне НХЛ.

«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (3:5) в регулярном чемпионате. 

39-летний российский форвард «Кэпиталс» отметился результативной передачей. 

Сегодня Овечкин (19:44, 3:46 – в большинстве, нейтральная полезность) остался без бросков – как в створ, так и мимо створа. 

В активе форварда «Кэпиталс» 7 силовых приемов – больше всех в сравнении с другими игроками в этой встрече. 

За карьеру капитан «столичных» забросил 853 шайбы в 1427 матчах в регулярках НХЛ. Это 2-й показатель в истории лиги, лидирует Уэйн Гретцки (894 в 1487). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНью-Джерси
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин перед стартовой игрой «Вашингтона» в сезоне: «С каждым годом забивать голы все труднее. Постараемся сделать все, чтобы забрасывать шайбы, побеждать»
5вчера, 21:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Овечкин впервые остался без бросков в створ в 1-м матче в сезоне НХЛ. В целом в рамках регулярок – в 23-й раз
6 минут назад
Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, набравший 1300+ очков. В истории лиги – 37-й игрок с таким достижением
128 минут назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», «Питтсбург» уступил «Торонто», «Калгари» играет с «Филадельфией»
356сегодня, 01:57Live
Ротенберг о вратарях СКА: «Дадим Заврагину спокойно работать, не будем обсуждать. У нас есть Плешков, Серебряков – нужны все. Мойсевича не можем ставить, к сожалению»
7вчера, 22:01
Кучеров или Макдэвид? Панарин или Капризов? Соберите свою команду в карточной игре по НХЛ
вчера, 22:00Спецпроект
Александр Кожевников: «В КВН одни иноагенты. Ощущение, что люди не любят родину, отчизну. Он был неплохим, а лет 6-7 назад началось дерьмо ниже пояса»
51вчера, 21:45
Овечкин перед стартовой игрой «Вашингтона» в сезоне: «С каждым годом забивать голы все труднее. Постараемся сделать все, чтобы забрасывать шайбы, побеждать»
5вчера, 21:35
Ротенберг о выборе музыки на матчи СКА: «Сиртаки – объединяющий танец, там есть «хака-хака», как в регби. Можем на Дворцовой собраться, чтобы танцевали 200 тысяч человек. Но сначала нужно победить»
41вчера, 21:05
Александр Кожевников: «Зачем мы постоянно лижем задницу иностранцам? Канадцу Гру собрали команду, для них делают все, для наших – ничего. У нас много нормальных тренеров»
18вчера, 20:50
Роман Ротенберг: «Я отработал больше 1000 матчей как генменеджер, просто их никто не считает. А в НХЛ ведут статистику и поздравляют. КХЛ должна это делать»
101вчера, 20:05
Ко всем новостям
Последние новости
Селебрини не сыграет с «Анахаймом». 1-й номер драфта НХЛ-2024 травмировался в дебютной игре за «Сан-Хосе» и пропустит не менее недели
1вчера, 21:25
Ярославлев о дебюте в КХЛ: «Скорости здесь намного выше, чем в ВХЛ. Вратарю нужно соображать быстрее, быть на шаг впереди. Мандраж был, важно не перегореть»
1вчера, 20:30
Бабаев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится в следующем году. Саша – машина для забрасывания шайб»
1вчера, 20:18
Зубов об 1:2 с «Локомотивом»: «Сочи» не хватило сил. Во 2-м и 3-м периодах была равная игра. Будем копаться в головах игроков, подкручивать, чтобы работали с первых минут»
вчера, 19:52
Плющев о Малкине: «Один из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и всей НХЛ. Не согласен, что он недооценен, рейтинги не всегда объективны»
вчера, 19:39
Бабаев о Кузнецове: «Набирает кондиции, на адаптацию еще около месяца нужно. В середине ноября увидим полностью привыкшего к КХЛ игрока»
вчера, 19:26
В «Динамо» ответили на слова Ивлева о том, что его не пустили на арену: «Если бы он подождал 5-10 минут, его бы пропустили. Охране без разницы, что это известный повар, есть регламент КХЛ»
16вчера, 18:23
Щитов о Звягине: «Авангард» должен играть намного лучше, к тренеру есть вопросы. Ткачев оправится от травмы, и придут результаты, может»
2вчера, 15:12
Кузнецов забил во втором матче подряд, показав «птичку» после гола «Автомобилисту». Форвард СКА набрал 7 очков в 11 матчах
2вчера, 14:21
Депутат Свищев про ИИХФ: «Кто‑то должен не побояться и сказать – давайте вернем Россию. Коллеги должны посмотреть на НХЛ – бизнесовый проект, не подвластен политическим интригам»
2вчера, 14:10