Овечкин не забил в 1-м матче в сезоне НХЛ: 0 бросков, передача и 7 хитов за 19:44 с «Нью-Джерси»

Александр Овечкин не забил в первом матче в новом сезоне НХЛ.

«Вашингтон » уступил «Нью-Джерси » (3:5) в регулярном чемпионате.

39-летний российский форвард «Кэпиталс» отметился результативной передачей.

Сегодня Овечкин (19:44, 3:46 – в большинстве, нейтральная полезность) остался без бросков – как в створ, так и мимо створа.

В активе форварда «Кэпиталс» 7 силовых приемов – больше всех в сравнении с другими игроками в этой встрече.

За карьеру капитан «столичных» забросил 853 шайбы в 1427 матчах в регулярках НХЛ . Это 2-й показатель в истории лиги, лидирует Уэйн Гретцки (894 в 1487).