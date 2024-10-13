Овечкин не забил в 1-м матче в сезоне НХЛ: 0 бросков, передача и 7 хитов за 19:44 с «Нью-Джерси»
Александр Овечкин не забил в первом матче в новом сезоне НХЛ.
«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» (3:5) в регулярном чемпионате.
39-летний российский форвард «Кэпиталс» отметился результативной передачей.
Сегодня Овечкин (19:44, 3:46 – в большинстве, нейтральная полезность) остался без бросков – как в створ, так и мимо створа.
В активе форварда «Кэпиталс» 7 силовых приемов – больше всех в сравнении с другими игроками в этой встрече.
За карьеру капитан «столичных» забросил 853 шайбы в 1427 матчах в регулярках НХЛ. Это 2-й показатель в истории лиги, лидирует Уэйн Гретцки (894 в 1487).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости