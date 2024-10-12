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НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой»

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА пройдут три встречи.

Действующий чемпион «Бостон» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой», «Чикаго» – с «Мемфисом».

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
предсезонные матчи
logoБостон
logoЧикаго
logoМемфис
logoФиладельфия
logoСан-Антонио
logoНБА
logoЮта
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