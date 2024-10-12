НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» примет «Филадельфию», «Сан-Антонио» встретится с «Ютой»

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА пройдут три встречи.

Действующий чемпион «Бостон » примет «Филадельфию», «Сан-Антонио » встретится с «Ютой», «Чикаго » – с «Мемфисом ». НБА Предсезонные матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.