Третьяк о хоккее в Крыму: «Всего пять стадионов – это очень мало, нужно больше. Не хватает тренеров»
Владислав Третьяк высказался относительно развития хоккея в Крыму.
«В Крыму всего пять стадионов для хоккея – это очень мало. Плюс не хватает тренерского состава.
Хотя в программе у них есть план построить еще хоккейные стадионы.
В Крыму есть детские хоккейные команды, которые у нас в краснодарском крае играют. Есть напряженность с логистикой.
Но мы поддерживали и будем поддерживать хоккейную программу в Крыму.
И, конечно, нужно больше хоккейных стадионов», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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