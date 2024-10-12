Третьяк о хоккее в Крыму: «Всего пять стадионов – это очень мало, нужно больше. Не хватает тренеров»

Владислав Третьяк высказался относительно развития хоккея в Крыму.

«В Крыму всего пять стадионов для хоккея – это очень мало. Плюс не хватает тренерского состава.

Хотя в программе у них есть план построить еще хоккейные стадионы.

В Крыму есть детские хоккейные команды, которые у нас в краснодарском крае играют. Есть напряженность с логистикой.

Но мы поддерживали и будем поддерживать хоккейную программу в Крыму.

И, конечно, нужно больше хоккейных стадионов», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк .