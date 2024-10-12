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  • Роман Ротенберг: «Я отработал больше 1000 матчей как генменеджер, просто их никто не считает. А в НХЛ ведут статистику и поздравляют. КХЛ должна это делать»
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Роман Ротенберг: «Я отработал больше 1000 матчей как генменеджер, просто их никто не считает. А в НХЛ ведут статистику и поздравляют. КХЛ должна это делать»

Роман Ротенберг заявил, что отработал более тысячи матчей как генменеджер.

Сергей Плотников провел 901 игру в КХЛ, а Павел Дедунов – 601. Вместе – это 1502 игры, а если добавить моих 202, будет 1704. А как генеральный менеджер я отработал больше тысячи матчей, просто их никто не считает.

А в НХЛ все это считают – лига ведет эту статистику и поздравляет. Люди очень много работают. Я не про себя говорю, а про всех в целом. Люди отдаются хоккею.

Наш точильщик Константин Егорович – у него скоро будет 50-й сезон. Скоро будет юбилейный. Понимаете, что такое 50-й сезон? Его нужно поздравить всем вместе, отметить. Лига тоже должна вести эту статистику.

Люди, которые работают по 50 лет – уникальные, это мэтры. Владимир Владимирович Юрзинов у нас в тренерском штабе. Сколько он отработал сезонов в хоккее? Это серьезный вопрос.

– Больше пятидесяти.

– Это сто процентов. И до сих пор работает, участвует. Он мне звонит каждый день после игры. Бывают разговоры на час. Поверьте мне, он насколько по современному понимает все детали. Это дает нам возможность развиваться дальше.

Мы должны отмечать таких людей, как Владимир Владимирович Юрзинов и Константин Егорович Рогатин. Мы будем делать это как клуб, но хочу обратиться в лигу, чтобы мы отмечали такие вещи вместе, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «КХЛ не поздравила главного тренера СКА с 200-м матчем. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Хотел бы обратиться к лиге – чтобы все было честно»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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logoВладимир Юрзинов
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logoКХЛ
logoПавел Дедунов
logoСергей Плотников
Константин Рогатин
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