Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»
Бинотто оценил трансфер Хэмилтона в «Феррари».
Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» и бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопросы о переходе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в Скудерию на место напарника Шарля Леклера в 2025 году.
– Пригласили бы вы Хэмилтона в «Феррари»?
– Нет. Но он поступил очень верно, выбрав «Феррари», я согласен с его решением.
– Почему нет?
– Потому что «Феррари» делала ставку на других гонщиков. Если избранным талантом является Леклер, то, как мне кажется, ему нужно помогать в достижении цели.
Хэмилтон и Леклер в «Феррари» – лучший состав «Ф-1»-2025 по версии Autosport, «Ред Булл» ниже «Уильямса»
Становление Льюиса Хэмилтона: депрессия с 13, не знал денег до 22, мечты о детях
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Corriere della Sera
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости