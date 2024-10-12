Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»

Бинотто оценил трансфер Хэмилтона в «Феррари».

Глава программы «Ауди » в «Формуле-1» и бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопросы о переходе пилота «Мерседеса » Льюиса Хэмилтона в Скудерию на место напарника Шарля Леклера в 2025 году.

– Пригласили бы вы Хэмилтона в «Феррари»?

– Нет. Но он поступил очень верно, выбрав «Феррари», я согласен с его решением.

– Почему нет?

– Потому что «Феррари» делала ставку на других гонщиков. Если избранным талантом является Леклер, то, как мне кажется, ему нужно помогать в достижении цели.

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