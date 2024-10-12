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НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Питтсбург» в гостях у «Торонто», «Калгари» сыграет с «Филадельфией»

«Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» примет «Питтсбург», «Филадельфия» проведет гостевой матч с «Калгари». Игра «Тампы» и «Каролины» была перенесена из-за урагана «Милтон». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoРейнджерс
logoАйлендерс
logoФиладельфия
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoТоронто
logoБостон
logoВашингтон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДетройт
logoКоламбус
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logoМиннесота
logoКалгари
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoАнахайм
logoДаллас
logoСан-Хосе
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logoНХЛ
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