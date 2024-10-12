НХЛ. «Бостон» примет «Лос-Анджелес», «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Питтсбург» в гостях у «Торонто», «Калгари» сыграет с «Филадельфией»
«Вашингтон» примет «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Торонто» примет «Питтсбург», «Филадельфия» проведет гостевой матч с «Калгари». Игра «Тампы» и «Каролины» была перенесена из-за урагана «Милтон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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