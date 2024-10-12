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Ирину Винер исключили из состава Совета по развитию физкультуры и спорта

Ирина Винер исключена из состава Совета по развитию физической культуры и спорта.

Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. 

В новый состав Совета вошли генеральный директор «РЖД», президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, глава «Норильского никеля», председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, глава «Промсвязьбанка», председатель попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.

Также в обновленный состав включены губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, глава Башкирии Радий Хабиров и исполнительный директор Международной ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Марина Шпехт.  

Исключены из состава Совета экс-глав Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и глава Ростовской области Василий Голубев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Портал правовой информации
logoВладимир Путин
logoИрина Винер
logoАнтон Сихарулидзе
Марина Шпехт
logoВладимир Потанин
Сергей Шойгу
Олег Белозеров
Петр Фрадков
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