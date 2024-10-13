Ротенберг о выборе музыки на матчи СКА: «Сиртаки – объединяющий танец, там есть «хака-хака», как в регби. Можем на Дворцовой собраться, чтобы танцевали 200 тысяч человек. Но сначала нужно победить»

Роман Ротенберг объяснил свой выбор мелодий для матчей СКА.

Сегодня петербургский клуб обыграл «Автомобилист » со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Сейчас у СКА основная мелодия – это танец сиртаки. Ваша идея?

– Если изучить историю сиртаки, то это объединяющий танец. Его можно танцевать всем вместе. Там есть «хака-хака», как в регби.

Главное – всех объединить. Выбор музыки может поменяться к следующей игре.

– Лучше не менять. Отлично ложится.

– Спасибо вам. Ценю, что всем нравится. Сиртаки можно танцевать всем без ограничений. Мы можем на Дворцовой собраться и сделать так, чтобы в танце участвовали 200 тысяч человек.

Это возможно, но для этого нужно победить. Поэтому наша задача сначала победить, а потом уже музыка, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.