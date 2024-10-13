Ротенберг о выборе музыки на матчи СКА: «Сиртаки – объединяющий танец, там есть «хака-хака», как в регби. Можем на Дворцовой собраться, чтобы танцевали 200 тысяч человек. Но сначала нужно победить»
Роман Ротенберг объяснил свой выбор мелодий для матчей СКА.
Сегодня петербургский клуб обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Сейчас у СКА основная мелодия – это танец сиртаки. Ваша идея?
– Если изучить историю сиртаки, то это объединяющий танец. Его можно танцевать всем вместе. Там есть «хака-хака», как в регби.
Главное – всех объединить. Выбор музыки может поменяться к следующей игре.
– Лучше не менять. Отлично ложится.
– Спасибо вам. Ценю, что всем нравится. Сиртаки можно танцевать всем без ограничений. Мы можем на Дворцовой собраться и сделать так, чтобы в танце участвовали 200 тысяч человек.
Это возможно, но для этого нужно победить. Поэтому наша задача сначала победить, а потом уже музыка, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
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