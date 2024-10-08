Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол – Бетербиев, Юбенк – Шеремета, Опетая – Мэсси

12 октября в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом .

Главные бои турнира :

• Артур Бетербиев (20-0) – Дмитрий Бивол (23-0);

• Джей Опетая (25-0) – Джек Мэсси (22-2);

• Крис Юбенк (33-3) – Камил Шеремета (25-2-2);

• Фабио Уордли (17-0-1) – Фрейзер Кларк (8-0-1).

Бой Бивола и Бетербиева в прямом эфире покажет Первый канал. Начало трансляции – в 23:30 по мск. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне .

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

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