Вечер бокса в Эр-Рияде: Бивол – Бетербиев, Юбенк – Шеремета, Опетая – Мэсси
12 октября в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.
Главные бои турнира:
• Артур Бетербиев (20-0) – Дмитрий Бивол (23-0);
• Джей Опетая (25-0) – Джек Мэсси (22-2);
• Крис Юбенк (33-3) – Камил Шеремета (25-2-2);
• Фабио Уордли (17-0-1) – Фрейзер Кларк (8-0-1).
Бой Бивола и Бетербиева в прямом эфире покажет Первый канал. Начало трансляции – в 23:30 по мск. Следить за главными событиями турнира можно в нашем онлайне.
Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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