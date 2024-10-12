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  • Ротенберг об игровом времени Демидова: «Помните Шулшера, «Манчестер Юнайтед»? Его называли Golden substitute – знаете, что это? Выходил и за 2 минуты забивал – какие вопросы к тренеру?»
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Ротенберг об игровом времени Демидова: «Помните Шулшера, «Манчестер Юнайтед»? Его называли Golden substitute – знаете, что это? Выходил и за 2 минуты забивал – какие вопросы к тренеру?»

Роман Ротенберг вспомнил игру Оле-Гуннара Сульшера, говоря об Иване Демидове.

Сегодня СКА обыграл «Автомобилист» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Игровое время… Здесь, получается, важно смотреть на все качества игрока. Даже если он сыграл одну смену, и он забил победный гол – такое тоже бывает.

Помню, смотрел молодежный чемпионат мира, кстати, сборная США – там был один игрок. Не помню, какой это год. Он сидел всю игру, он не играл вообще, молодежный чемпионат мира, можете посмотреть статистику, изучить, что это была за игра. Он вышел на одну смену и забил победный гол. Значит, главный тренер его здорово подготовил на одну смену.

В футболе тоже есть такие примеры. «Манчестер Юнайтед», помните такого игрока – Шулшер из Норвегии (речь идет об Оле-Гуннаре Сульшере – Спортс’‘)? Его называли Golden substitute. Знаете, что это такое? Правильно: «Золотая замена».

Он выходил, Фергюсон ему давал две минуты, он всегда забивал победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит, он так его подготовил. Надо смотреть картину в целом», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Знаете, как Йозе Марино начинал? Был переводчиком Фергюсона». Это Ротенберг после первого матча: исковеркал имя Жозе и все перепутал

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: группа СКА Вконтакте
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