Товарищеские матчи. «Зенит» примет «Войводину», «Факел» сыграет с «Торпедо-БелАЗ»
«Зенит» сыграет дома с «Войводиной» в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
«Факел» Россия – «Торпедо-БелАЗ» Беларусь – 15:00
«Зенит» Россия – «Войводина» Сербия – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости