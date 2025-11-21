Слот о борьбе «Ливерпуля» за титул АПЛ: «Мы не думаем об этом, как и в прошлом сезоне. Лучший способ оценить таблицу – после 38 игр. Или после 19, посмотрим, где мы будем»

Арне Слот высказался о борьбе «Ливерпуля» за победу в АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот ответил на вопрос, насколько безупречно команде нужно выступать, чтобы защитить титул АПЛ . На данный момент «красные» занимают 8-е место в таблице.

«Я уже много раз говорил, что на данный момент мы даже не думаем и не говорим об этом. На самом деле, мы не делали этого и в прошлом сезоне, когда были на вершине таблицы. Все сводится лишь к следующей игре.

Я много раз говорил об этом в прошлом сезоне и повторяю вновь в этом: самый верный способ оценить турнирную таблицу – после 38 игр. Но следующий лучший вариант, на мой взгляд, – после 19 игр. Посмотрим, где мы будем тогда.

Но на данный момент наше единственное внимание сосредоточено на победах в матчах – что, по сути, было тем же самым и в прошлом сезоне на этом этапе», – сказал Слот.