Слот о борьбе «Ливерпуля» за титул АПЛ: «Мы не думаем об этом, как и в прошлом сезоне. Лучший способ оценить таблицу – после 38 игр. Или после 19, посмотрим, где мы будем»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, насколько безупречно команде нужно выступать, чтобы защитить титул АПЛ. На данный момент «красные» занимают 8-е место в таблице.
«Я уже много раз говорил, что на данный момент мы даже не думаем и не говорим об этом. На самом деле, мы не делали этого и в прошлом сезоне, когда были на вершине таблицы. Все сводится лишь к следующей игре.
Я много раз говорил об этом в прошлом сезоне и повторяю вновь в этом: самый верный способ оценить турнирную таблицу – после 38 игр. Но следующий лучший вариант, на мой взгляд, – после 19 игр. Посмотрим, где мы будем тогда.
Но на данный момент наше единственное внимание сосредоточено на победах в матчах – что, по сути, было тем же самым и в прошлом сезоне на этом этапе», – сказал Слот.