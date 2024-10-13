Овечкин впервые остался без бросков в створ в 1-м матче в сезоне НХЛ. В целом в рамках регулярок – в 23-й раз

Александр Овечкин впервые остался без бросков в створ в 1-м матче в сезоне НХЛ.

Капитан «Вашингтона » ни разу не бросил в створ ворот (не было и бросков мимо створа) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (3:5).

В рамках регулярок такой матч стал для 39-летнего россиянина только 23-м за карьеру (из 1427).

При этом сразу 5 таких игр рекордсмен НХЛ по числу бросков в створ за карьеру (6627) провел в прошлом сезоне, что стало личным антирекордом.

Отметим, что ранее у него всегда были броски в створ в матчах открытия сезона для «Кэпиталс».