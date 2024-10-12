Мбаппе хочет играть за Францию только в важных матчах. Форвард «Реала» нацелен на «Золотой мяч» в 2025-м (Foot Mercato)

Килиан Мбаппе хочет играть за Францию только в важных матчах.

По информации Foot Mercato, 25-летний форвард хочет получить «Золотой мяч», вручаемый лучшему футболисту мира по версии журнала France Football, в 2025 году.

Мбаппе хотел бы принимать участие только в самых важных матчах национальной команды, капитаном которой он является, чтобы иметь достаточное количество времени на восстановление и избежать травм.

Ранее нападающий «Реала » посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме во время матча Франции с Израилем (4:1) в Лиге наций УЕФА. Его не вызвали в национальную команду, чтобы дать восстановиться от повреждения.

«Прошу Дешама: лишите его повязки». Мбаппе выбесил Францию – сходил в ночной клуб во время игры сборной