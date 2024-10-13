Федотов пропустил 5 шайб от «Калгари» в 1-м матче в сезоне НХЛ. Он отразил 26 из 31 броска
Иван Федотов пропустил 5 шайб от «Калгари» в 1-м матче в сезоне НХЛ.
«Филадельфия» проиграла «Флэймс» (3:6) на выезде в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Российский вратарь «Флайерс» впервые сыграл в этом сезоне и отразил 26 бросков из 31. Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
Напомним, что в прошлом сезоне Федотов перешел в «Филадельфию» после завершения выступлений за ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и провел 3 игры в регулярке (81,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,95).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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