Олакунле Олусегун: «Российская музыка мне не понравилась – какая-то странная. Мне заходит только африканская»

Олакунле Олусегун: мне не понравилась российская музыка – какая-то странная.

Нападающий «Пари НН » Олакунле Олусегун заявил, что ему не понравилась российская музыка.

– Ты говорил, что учишь русский язык. Не погружался еще в российскую музыку, литературу, российское кино?

– Нет, пока нет. Пока я только занимаюсь с репетитором. Может, чуть позже изучу что-то из этого.

Но российскую музыку я кстати слушал, она мне не понравилась. Какая-то странная. Мне заходит только африканская музыка, – сказал Олусегун.