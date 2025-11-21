Олакунле Олусегун: «Российская музыка мне не понравилась – какая-то странная. Мне заходит только африканская»
Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун заявил, что ему не понравилась российская музыка.
– Ты говорил, что учишь русский язык. Не погружался еще в российскую музыку, литературу, российское кино?
– Нет, пока нет. Пока я только занимаюсь с репетитором. Может, чуть позже изучу что-то из этого.
Но российскую музыку я кстати слушал, она мне не понравилась. Какая-то странная. Мне заходит только африканская музыка, – сказал Олусегун.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
