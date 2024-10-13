Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча. У форварда «Рейнджерс» 4 очка в 2 играх в сезоне
Артемий Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча.
Форвард «Рейнджерс» забросил 2 шайбы в матче с новым клубом НХЛ в регулярном чемпионате (5:6 ОТ).
В активе россиянина стало 4 (2+2) очка в 2 играх в текущем сезоне.
Сегодня Панарин (24:17, 2:01 – в большинстве, «минус 1») по 4 раза бросил в створ и мимо створа. Также у него 1 силовой прием, 1 блок и 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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