Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча. У форварда «Рейнджерс» 4 очка в 2 играх в сезоне

Артемий Панарин дважды забил «Юте» и стал 3-й звездой матча.

Форвард «Рейнджерс » забросил 2 шайбы в матче с новым клубом НХЛ в регулярном чемпионате (5:6 ОТ).

В активе россиянина стало 4 (2+2) очка в 2 играх в текущем сезоне.

Сегодня Панарин (24:17, 2:01 – в большинстве, «минус 1») по 4 раза бросил в створ и мимо створа. Также у него 1 силовой прием, 1 блок и 2 потери.