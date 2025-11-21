27% болельщиков раздражают высказывания футбольных экспертов, 23% – клише комментаторов (ГОЛ)
Комментарии экспертов раздражают российских футбольных болельщиков.
27 процентов российских болельщиков бесят комментарии экспертов о футболе, согласно исследованию ГОЛа, в котором поучаствовало более полутора тысяч человек.
Еще 23 процента фанатов раздражены клише комментаторов.
Негатив от комментариев экспертов занял третье место в рейтинге раздражающих факторов в группах респондентов от 18-24 лет и от 60 лет.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
