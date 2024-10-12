Гран-при России среди юниоров. КМС. Лазарев победил, Колесников – 2-й, Воронов – 3-й
Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25
1-й этап
«Лед Мечты»
Москва
Юноши
Итоговое положение
1. Лев Лазарев – 258,40
2. Николай Колесников – 228,91
3. Вадим Воронов – 228,47
4. Александр Семков – 227,50
5. Михаил Алексахин – 223,21
6. Илья Малышев – 202,56
7. Платон Каблуков – 194,86
8. Герман Ленков – 191,93
9. Макар Пузин – 191,45
10. Борис Татаров – 187,75
11. Максим Стрелков – 185,84
12. Дмитрий Пустовалов – 173,97
13. Макар Николаев – 172,04
14. Климентий Толчинский – 169,94
15. Владислав Виниченко – 151,27
16. Арсений Степанова – 150,80
17. Эдуард Камоев – 150,25
18. Василий Пономарев – 147,35
Произвольная программа
1. Лев Лазарев – 172,42
2. Николай Колесников – 159,60
3. Вадим Воронов – 154,65
4. Александр Семков – 150,72
5. Михаил Алексахин – 147,73
6. Илья Малышев – 134,42
7. Герман Ленков – 129,94
8. Платон Каблуков – 129,73
9. Макар Пузин – 126,24
10. Борис Татаров – 124,03
11. Максим Стрелков – 123,56
12. Дмитрий Пустовалов – 114,57
13. Климентий Толчинский – 113,69
14. Макар Николаев – 113,29
15. Эдуард Камоев – 101,92
16. Арсений Степанова – 100,63
17. Владислав Виниченко – 97,78
18. Василий Пономарев – 97,60
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