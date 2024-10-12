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Гран-при России среди юниоров. КМС. Лазарев победил, Колесников – 2-й, Воронов – 3-й

Лев Лазарев победил на Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров-2024/25

1-й этап

«Лед Мечты»

Москва

Юноши

Итоговое положение

1. Лев Лазарев – 258,40

2. Николай Колесников – 228,91

3. Вадим Воронов – 228,47

4. Александр Семков – 227,50

5. Михаил Алексахин – 223,21

6. Илья Малышев – 202,56

7. Платон Каблуков – 194,86

8. Герман Ленков – 191,93

9. Макар Пузин – 191,45

10. Борис Татаров – 187,75

11. Максим Стрелков – 185,84

12. Дмитрий Пустовалов – 173,97

13. Макар Николаев – 172,04

14. Климентий Толчинский – 169,94

15. Владислав Виниченко – 151,27

16. Арсений Степанова – 150,80

17. Эдуард Камоев – 150,25

18. Василий Пономарев – 147,35

Произвольная программа

1. Лев Лазарев – 172,42

2. Николай Колесников – 159,60

3. Вадим Воронов – 154,65

4. Александр Семков – 150,72

5. Михаил Алексахин – 147,73

6. Илья Малышев – 134,42

7. Герман Ленков – 129,94

8. Платон Каблуков – 129,73

9. Макар Пузин – 126,24

10. Борис Татаров – 124,03

11. Максим Стрелков – 123,56

12. Дмитрий Пустовалов – 114,57

13. Климентий Толчинский – 113,69

14. Макар Николаев – 113,29

15. Эдуард Камоев – 101,92

16. Арсений Степанова – 100,63

17. Владислав Виниченко – 97,78

18. Василий Пономарев – 97,60

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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результаты
мужское катание
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logoСерия Гран-при России
Вадим Воронов
Илья Малышев
Александр Семков
Платон Каблуков
Герман Ленков
Борис Татаров
Михаил Алексахин
Климентий Толчинский
Лед Мечты
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