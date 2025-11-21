Ивелин Попов объявил о завершении карьеры по окончании сезона: «Было бы интересно поработать в «Спартаке», готов рассмотреть такую возможность»

Ивелин Попов завершит карьеру летом.

Бывший полузащитник «Спартака », «Кубани », «Ростова», «Рубина » и «Сочи » Ивелин Попов заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. 38-летний болгарин сейчас выступает на родине за клуб «Арда».

«Да, в принципе, я заканчиваю летом», – заявил Ивелин.

Ранее футболист рассказывал, что посещал тренерские курсы, однако в дальнейшем хотел бы попробовать свои силы в роли спортивного директора.

«Конечно, мне было бы интересно поработать в «Спартаке». Я готов рассмотреть такую возможность. Я знаю обстановку, знаком с нравами болельщиков, для меня было бы очень здорово, если бы поступило такое предложение», – отметил Попов.