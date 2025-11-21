Ивелин Попов объявил о завершении карьеры по окончании сезона: «Было бы интересно поработать в «Спартаке», готов рассмотреть такую возможность»
Ивелин Попов завершит карьеру летом.
Бывший полузащитник «Спартака», «Кубани», «Ростова», «Рубина» и «Сочи» Ивелин Попов заявил, что завершит карьеру по окончании текущего сезона. 38-летний болгарин сейчас выступает на родине за клуб «Арда».
«Да, в принципе, я заканчиваю летом», – заявил Ивелин.
Ранее футболист рассказывал, что посещал тренерские курсы, однако в дальнейшем хотел бы попробовать свои силы в роли спортивного директора.
«Конечно, мне было бы интересно поработать в «Спартаке». Я готов рассмотреть такую возможность. Я знаю обстановку, знаком с нравами болельщиков, для меня было бы очень здорово, если бы поступило такое предложение», – отметил Попов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
