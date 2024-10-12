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Литвин ударил болельщика СКА Басты. Блогеру грозит длительная дисквалификация

Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги.

Во время матча Lit Energy – СКА в Winline Кубке Медиалиги произошла потасовка. В конце второго тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать «Литвин – #######». В ответ президент Lit Energy Михаил Литвин поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА. 

В ответ несколько фанатов выбежали с трибуны. Один из них ударил Литвина, второй – его охранника. 

На ситуацию отреагировал президент Winline Медиалиги Николай Осипов: 

«Того, что видел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации. Это может быть больше, чем до конца сезона? Конечно, будем разбираться. 

Это же идиотизм. Подобное поведение неприемлемо максимально. Нет ни одного человека, кто бы это одобрил. Я думаю, что и сам Миша это уже осознает».

Сообщается, что фанатом, которого ударил Литвин, оказался Маугли (настоящее имя – Сергей Плынин), известный как один из легендарных болельщиков ЦСКА. В СКА Плынин отвечает за коммуникацию с болельщиками. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
болельщики
logoСКА Ростов
брань
logoВасилий Вакуленко
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
logoLit Energy
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