Россия сыграет с Брунеем, Глушенков и пиво после матчей, хет-трик Кучерова, Звягина могут уволить из «Авангарда», Тухель ведет переговоры со сборной Англии, «Барса» все еще платит Месси и другие новости

1. Россия сыграет с Брунеем в ноябре, устная договоренность уже достигнута. Другой матч ноября, с Сирией, пройдет в Волгограде. Также сборная может сыграть с Нигерией в 2025 году, работа по организации матча ведется.

2. НХЛ. «Тампа» начала сезон с победы над «Каролиной» (4:1), Кучеров набрал 3+1 и стал первой звездой матча (два гола – в пустые ворота). Никита вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Тампы» и на 7-е – среди российских бомбардиров в истории лиги.

3. Максим Глушенков рассказал , что пьет литр пива после матчей: «Пивка, два по 0,5 после игры – классика, почему нет? Некоторые пьют колу, а смысл, если можно пива?» Слова полузащитника «Зенита» наделали шума: Александр Медведев , Светлана Журова , Владислав Радимов , Андрей Ещенко поддержали игрока, а Виталий Милонов назвал пиво «шмурдяком» .

4. В Лиге наций Германия победила Боснию и Герцеговину, Нидерланды и Венгрия сыграли вничью, Украина была сильнее Грузии. Все результаты дня – здесь .

5. КХЛ. «Сибирь» обыграла «Нефтехимик», «Северсталь» проиграла «Куньлуню».

6. Тухель может возглавить сборную Англии, Томас ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Англии. В FA же надеются , что возможность перестроить сборную Англии привлечет Пепа Гвардиолу.

7. «Авангард» может уволить Звягина в случае поражений в предстоящих матчах. Команда сыграет с «Металлургом» и «Трактором».

8. «Барселона» будет платить Месси, Бускетсу и Альбе до конца этого сезона. Клуб еще не рассчитался по отложенным в период пандемии зарплатам.

9. Коул Палмер – лучший игрок месяца в АПЛ. У хавбека «Челси» 5 голов и ассист в 4 матчах сентября, он сделал покер. Тренер месяца – Энцо Мареска из «Челси».

10. Бетербиев оказался тяжелее Бивола перед боем в Эр-Рияде. Боксеры провели финальный стердаун.

11. НБА. Предсезонные матчи. «Миннесота» обыграла «Филадельфию» и другие результаты .

12. Мбаппе посетил ресторан и ночной клуб в Стокгольме во время матча Франции, затем улетев на Корсику. В сборную капитана не вызывали, чтобы он восстанавливался от травмы. При этом Килиан хотел сохранить визит в тайне: посетителям клуба запретили пользоваться смартфонами. Из-за этого Жером Ротен призвал отобрать у Мбаппе капитанскую повязку в сборной.

13. Винисиус и Холанд стоят 200 млн евро по версии Transfermarkt, Беллингем и Мбаппе – 180 млн, Ямаль – 150 млн, Родри и Мусиала – 130 млн.

14. Румынские и албанские рабочие подрались на стройке «Камп Ноу». 6 человек пострадали, всех участников драки уволили.

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