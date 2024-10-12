Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Самара», УНИКС встретится с «Автодором» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.
«Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет «Самару», казанский УНИКС дома встретится с саратовским «Автодором».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Локомотив-Кубань – 5-0, Зенит – 5-1, ЦСКА – 4-1, Пари Нижний Новгород – 4-2, УНИКС – 3-2, Парма – 3-3, Самара – 2-2, Уралмаш – 2-3, Автодор – 2-3, Енисей – 1-4, МБА-МАИ – 0-5, Астана – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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