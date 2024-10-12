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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – «Самара», УНИКС встретится с «Автодором» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

«Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет «Самару», казанский УНИКС дома встретится с саратовским «Автодором».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Локомотив-Кубань – 5-0, Зенит – 5-1, ЦСКА – 4-1, Пари Нижний Новгород – 4-2, УНИКС – 3-2, Парма – 3-3, Самара – 2-2, Уралмаш – 2-3, Автодор – 2-3, Енисей – 1-4, МБА-МАИ – 0-5, Астана – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoУНИКС
logoЛокомотив-Кубань
logoАвтодор
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
logoСамара
logoМБА-МАИ
logoУралмаш
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