Министр спорта Украины Матвей Бедный войдет в исполком WADA
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный утвержден на должность представителя Европы в исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Об этом сообщает телеграм-канал украинского ведомства. Бедный вступит в должность с 1 января 2025-го, срок полномочий составит два года.
На данный момент пост представителя Европы в исполкоме занимает экс-министр спорта Франции Роксана Марасиняню.
Ранее кандидатуру Бедного единогласно выдвинул специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию с WADA.
Опубликовано: Ян Мельник
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости