Министр спорта Украины Матвей Бедный войдет в исполком WADA

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный утвержден на должность представителя Европы в исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA ).

Об этом сообщает телеграм-канал украинского ведомства. Бедный вступит в должность с 1 января 2025-го, срок полномочий составит два года.

На данный момент пост представителя Европы в исполкоме занимает экс-министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

Ранее кандидатуру Бедного единогласно выдвинул специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию с WADA.