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Министр спорта Украины Матвей Бедный войдет в исполком WADA

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный утвержден на должность представителя Европы в исполкоме Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщает телеграм-канал украинского ведомства. Бедный вступит в должность с 1 января 2025-го, срок полномочий составит два года.

На данный момент пост представителя Европы в исполкоме занимает экс-министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

Ранее кандидатуру Бедного единогласно выдвинул специальный комитет Европейского координационного совета по взаимодействию с WADA.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Министерства молодежи и спорта Украины
logoWADA
министерство молодежи и спорта Украины
Матвей Бедный
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