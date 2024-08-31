Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака», погиб Джонни Годро, «Арсенал» арендовал Стерлинга, Джокович проиграл Попырину на US Open и другие новости

1. Главный трансфер лета в России состоялся! Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» и подписал контракт по схеме «3+1». 27-летнего форварда представили в качестве игрока клуба из Санкт-Петербурга на презентации хоккейного СКА.

Соболев заявил: «Я пришел в сильнейшую команду России, для меня честь играть за нее. Хочу приносить пользу. Я счастлив». И обратился к болельщикам «Зенита»: «Понимаю, что у большинства из вас ко мне негатив. Не прошу поддержать – прошу дать шансик. Постараюсь стать своим». «Ландскрона» на этом фоне выпустила заявление про «темное время подлости». Игрок также поблагодарил фанатов «Спартака».

Сын Александра спел «Солнце светит нам в «Зените», хотя в мае Сергей назвал команду «бомжами» на стриме. Пишут, что у Соболева во время медицинского осмотра обнаружили проблемы с ментальным здоровьем на фоне постоянного стресса, с физподготовкой проблем у него нет.

2. Погиб 31-летний форвард «Коламбуса» Джонни Годро. Его вместе с братом Мэттью насмерть сбила машина, когда молодые люди катались на велосипедах. Водитель был пьян, его обвиняют в смерти двух человек, нарушении ПДД и распитии спиртного за рулем. Трагедия...

3. US Open. Новак Джокович проиграл Алексею Попырину из Австралии в третьем круге (Новак завершит сезон без титулов на «Больших шлемах» впервые за 7 лет), Андрей Рублев обыграл Иржи Лехечку.

Действующая чемпионка Коко Гауфф победила Элину Свитолину.

4. В Европе закрылось трансферное окно. «МЮ» купил Угарте у «ПСЖ» за 50+10 млн евро и продал Мактоминея «Наполи» за 30 млн евро. «Арсенал» арендовал Стерлинга у «Челси» и продал Нкетию «Кристал Пэлас» за 25+5 млн фунтов. Осимхен не перешел в «Челси» и не будет играть, если останется в «Наполи» и не уедет в Саудовскую Аравию. «Милан» арендовал Абрахама у «Ромы». Про все главные сделки делайна читайте в ленте тега на Спортсе’‘ или в нашем традиционном онлайне.

5. «Интер» разгромил «Аталанту» (4:0) в первый игровой день 3-го тура Серии А. Победным для миланцев оказался автогол защитника Джимшити, а форвард Тюрам сделал дубль.

6. СКА пожертвовал 3 миллиона рублей в фонд помощи детям Курской области. Команда с Ротенбергом в составе победила в благотворительном матче со счетом 13:9 – главный тренер армейцев забил 6 голов, у Кузнецова – 5 (1+4) очков, у Медведева – 2 (1+1).

7. РФС договорился с УЕФА о вечернем времени начала матчей Фонбет Кубка России. Игры будут пересекаться с еврокубками.

8. Россияне завоевали шесть медалей во второй день Паралимпийских игр в Париже: золото, серебро и четыре бронзы. В медальном зачете пока – 15-е место. Украинский паралимпиец не стал фотографироваться рядом с россиянином после награждения.

9. Госдума рассмотрит повышение минимального возраста для совершения ставок с 18 до 25 лет.

10. ЭСК РФС посчитала, что Карасев ошибся, не назначив пенальти «Краснодару» в матче с «Динамо» после борьбы Лаксальта с Черниковым, но судья не наказан, так как допустил объяснимую ошибку, он в великолепной форме и проводит хорошие матчи. А Арбитр Москалев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Ростовом» за стык Ньямси и Осипенко.

11. «Спартак» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» оштрафован в третий раз в сезоне. Депутат Хамзаев призвал вычислить по Fan ID фанатов «Спартака», кричавших признанный экстремистским лозунг на матче с «Динамо» Махачкала, и запретить им посещать 5 игр клуба.

12. Апелляция корейской фигуристки Хэ Ин Ли на трехлетнее отстранение за сексуальные домогательства отклонена.

13. «Барселона» совершила четыре платежа на счет секретаря бывшего чиновника испанской федерации Негрейры с 2005 по 2006 год на сумму 35 555 евро. Судья не видит иных причин этому, кроме как влияние на результаты.

14. Макс Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Италии-2024, 18-летний пилот Андреа Кими Антонелли (вероятный сменщик Хэмилтона в 2025-м) разбил болид в дебютной практике за «Мерседес». Льюис Хэмилтон выиграл вторую практику.

15. Экс-игрок сборной Украины и «Локомотива» Алиев объявлен в розыск СК РФ. Он подозревается в призывах к терроризму.

16. Прошла жеребьевка общего этапа Лиги Европы: ПАОК Чалова сыграет с «Сосьедадом» Захаряна и «МЮ», «Тоттенхэм» – с «Ромой». Состоялась и жеребьевка общего этапа Лиги конференций: «Челси» сыграет с «Астаной» и «Ноа».

17. Канадский гонщик Майкл Вудс выиграл 13-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании», россиянин Александр Власов – 34-й.

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