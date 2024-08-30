«Ландскрона» о трансфере Соболева: «Зенит» – намного большее, чем трансферная политика. Это мечты, которые останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут»

Объединение фанатов «Зенита» высказалось о трансфере Александра Соболева.

Сегодня петербургский клуб объявил о подписании нападающего «Спартака».

«Друзья, история идет по спирали, но « » – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдет темное время подлости.

Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идет по спирали, и в ней нам нужно идти своим путем – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!» – говорится в заявлении объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».