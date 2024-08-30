«Ландскрона» о трансфере Соболева: «Зенит» – намного большее, чем трансферная политика. Это мечты, которые останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут»
Объединение фанатов «Зенита» высказалось о трансфере Александра Соболева.
Сегодня петербургский клуб объявил о подписании нападающего «Спартака».
«Друзья, история идет по спирали, но «Зенит» – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдет темное время подлости.
Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идет по спирали, и в ней нам нужно идти своим путем – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!» – говорится в заявлении объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».
Футбол для вас или вы для футбола? Что важнее?
Ну и это, о Семаке моё мнение кардинально изменилось. На самом деле, хотелось бы пожелать ему обделаться в этом сезоне, но делать я этого не буду. Но если обделаются, я совершенно не расстроюсь.
Мне плевать на их результаты.
Как приятно чёрт возьми смотреть на Динамо, с молодёжью. А вы продолжаете покупать и покупать за мегабаксы , даже в то время , когда идёт СВО, когда нет Еврокубков. И вот вы обижаетесь на кричалку «Ваш клуб позор росфутбола» . Во всём виновата Москва, да? Серьёзно ребят???
Вы только сейчас заметили, что что-то не так ну правда?)