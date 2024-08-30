«Ландскрона» о трансфере Соболева: «Зенит» – намного большее, чем трансферная политика. Это мечты, которые останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Ландскрона Александр Соболев Футбол

Объединение фанатов «Зенита» высказалось о трансфере Александра Соболева.

Сегодня петербургский клуб объявил о подписании нападающего «Спартака».

«Друзья, история идет по спирали, но «Зенит» – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. «Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдет темное время подлости.

Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них. История идет по спирали, и в ней нам нужно идти своим путем – во славу наших ценностей и гордого имени «Зенит»!» – говорится в заявлении объединения фанатов «Зенита» «Ландскрона».

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62 комментария
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Ответ Pertinax Gandi
Так они одобряют или нет? Что-то как-то витиевато.
одобрили по спирали
+50
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+41
Так они одобряют или нет? Что-то как-то витиевато.
+39
-12
+27
Соболев - человек который в драке всем известной, ударил Симутенкова-члена тренерского штаба Зенита. Соболев - человек, который с остервенелым лицом выбежал со скамейки и начал яростно бить Бариоса в спину, когда Бариос даже не видел его, находясь в окружении игроков Спартака. Всё правильно про этот поступок тогда сказал Влад Радимов. Я уже и молчу про более мелкие эпизоды поведения Соболева по отношению к Зениту. Зенит показал что совсем не считается с мнением болельщиков и не уважает это мнение. И это в год столетия клуба. Главный тренер показал что ему абсолютно все равно что на нападения на его игроков и тренерский штаб со стороны Соболева, что на реакцию преданных болельщиков и фанатов. А ведь фактически фанаты и назначили СБС главным, по словам А. Б Миллера. Все это в совокупности - плевок в душу тысячам людей, кто любит Зенит. Часть новоприбывших "глоров" проглотит это, но тысячи верных и преданных людей не простят вам этот позор никогда. Спросите у Барриоса-уже легендарного человека, какого ему будет играть в одном клубе с Соболевым, который вёл себя не как мужчина. Спросите у других игроков. Не на камеру, по честному. В год столетия вы сделали все чтобы порушить и атмосферу внутри команды и единение между клубом и болельщиками.
+33
-8
+25
Простыми словами – терпели мы, потерпят и СБГ. Ничего с ними не случится. Соболевы и Дзюбы приходят и уходят, а клуб у них один. Как нельзя объединять страну и государство, так и клуб с руководством.
+20
-4
+16
Ответ Rurik Gislasson
Соболев - человек который в драке всем известной, ударил Симутенкова-члена тренерского штаба Зенита. Соболев - человек, который с остервенелым лицом выбежал со скамейки и начал яростно бить Бариоса в спину, когда Бариос даже не видел его, находясь в окружении игроков Спартака. Всё правильно про этот поступок тогда сказал Влад Радимов. Я уже и молчу про более мелкие эпизоды поведения Соболева по отношению к Зениту. Зенит показал что совсем не считается с мнением болельщиков и не уважает это мнение. И это в год столетия клуба. Главный тренер показал что ему абсолютно все равно что на нападения на его игроков и тренерский штаб со стороны Соболева, что на реакцию преданных болельщиков и фанатов. А ведь фактически фанаты и назначили СБС главным, по словам А. Б Миллера. Все это в совокупности - плевок в душу тысячам людей, кто любит Зенит. Часть новоприбывших "глоров" проглотит это, но тысячи верных и преданных людей не простят вам этот позор никогда. Спросите у Барриоса-уже легендарного человека, какого ему будет играть в одном клубе с Соболевым, который вёл себя не как мужчина. Спросите у других игроков. Не на камеру, по честному. В год столетия вы сделали все чтобы порушить и атмосферу внутри команды и единение между клубом и болельщиками.
Да вы под любого ляжете, хе-хе. Раньше писали письма про чернокожих игроков - сейчас им ноги целуете.
+26
-14
+12
Ответ Pertinax Gandi
Так они одобряют или нет? Что-то как-то витиевато.
нет. Написали же что предательтво.
+12
-3
+9
Ответ rom-alexandr
Да вы под любого ляжете, хе-хе. Раньше писали письма про чернокожих игроков - сейчас им ноги целуете.
Ненависть к Черногория я не поддерживал никогда,и считаю неправильным отказываться от игроков из-за чвета кожи,но такие как Соболев своими в Зените никогда не станут
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+5
Ответ Onion
Таки осталось неясно, как они относятся к трансферу Соболева. Не смогли написать яснее?
Побоялись написать яснее, чтобы потом можно было переобуться..
+4
0
+4
Пафоса нагнали через край.
Футбол для вас или вы для футбола? Что важнее?
+6
-2
+4
Я вот не понимаю. Допустим делать совместные заявления или акции с ультрас других клубов норм, а переходить игрокам не норм. То что Соболев перешёл из Спартака - это вообще последняя проблема в этом трансфере.
+4
-1
+3
У одних Цикл, у других Спирали...,
+4
-2
+2
Гондоу оказался Гонду, а Соболев Гондоу
+3
-2
+1
Ответ Pertinax Gandi
Так они одобряют или нет? Что-то как-то витиевато.
Нет, четко написано «не одобряем решение тех людей которые уйдут, а история останется»
+2
-1
+1
Ответ Kubinec_
одобрили по спирали
Это 5)))
+3
-2
+1
Ответ Rurik Gislasson
Соболев - человек который в драке всем известной, ударил Симутенкова-члена тренерского штаба Зенита. Соболев - человек, который с остервенелым лицом выбежал со скамейки и начал яростно бить Бариоса в спину, когда Бариос даже не видел его, находясь в окружении игроков Спартака. Всё правильно про этот поступок тогда сказал Влад Радимов. Я уже и молчу про более мелкие эпизоды поведения Соболева по отношению к Зениту. Зенит показал что совсем не считается с мнением болельщиков и не уважает это мнение. И это в год столетия клуба. Главный тренер показал что ему абсолютно все равно что на нападения на его игроков и тренерский штаб со стороны Соболева, что на реакцию преданных болельщиков и фанатов. А ведь фактически фанаты и назначили СБС главным, по словам А. Б Миллера. Все это в совокупности - плевок в душу тысячам людей, кто любит Зенит. Часть новоприбывших "глоров" проглотит это, но тысячи верных и преданных людей не простят вам этот позор никогда. Спросите у Барриоса-уже легендарного человека, какого ему будет играть в одном клубе с Соболевым, который вёл себя не как мужчина. Спросите у других игроков. Не на камеру, по честному. В год столетия вы сделали все чтобы порушить и атмосферу внутри команды и единение между клубом и болельщиками.
Ну как бы ни относился к трансферу Соболя, но вспоминать эту драку совсем пустое дело. Человек бьется за своих. Это нормально. И никто эту мелкую заваруху и не вспомнит, кто там кого бил. Можно подумать, там зенитовцы били только благородно )) тот же Барриос. За дело и отхватил. Ничего как раз в этом страшного нет. Есть другие гораздо более весомые факторы
+2
-1
+1
Ответ Rurik Gislasson
Соболев - человек который в драке всем известной, ударил Симутенкова-члена тренерского штаба Зенита. Соболев - человек, который с остервенелым лицом выбежал со скамейки и начал яростно бить Бариоса в спину, когда Бариос даже не видел его, находясь в окружении игроков Спартака. Всё правильно про этот поступок тогда сказал Влад Радимов. Я уже и молчу про более мелкие эпизоды поведения Соболева по отношению к Зениту. Зенит показал что совсем не считается с мнением болельщиков и не уважает это мнение. И это в год столетия клуба. Главный тренер показал что ему абсолютно все равно что на нападения на его игроков и тренерский штаб со стороны Соболева, что на реакцию преданных болельщиков и фанатов. А ведь фактически фанаты и назначили СБС главным, по словам А. Б Миллера. Все это в совокупности - плевок в душу тысячам людей, кто любит Зенит. Часть новоприбывших "глоров" проглотит это, но тысячи верных и преданных людей не простят вам этот позор никогда. Спросите у Барриоса-уже легендарного человека, какого ему будет играть в одном клубе с Соболевым, который вёл себя не как мужчина. Спросите у других игроков. Не на камеру, по честному. В год столетия вы сделали все чтобы порушить и атмосферу внутри команды и единение между клубом и болельщиками.
Проглотят те, кто на стадион пофоткаться для инсты ходят и потому что это модно ) А так, судя по комментам, 99% против. И я даже не про фанатов, а про обычных болел вроде меня.
Ну и это, о Семаке моё мнение кардинально изменилось. На самом деле, хотелось бы пожелать ему обделаться в этом сезоне, но делать я этого не буду. Но если обделаются, я совершенно не расстроюсь.
Мне плевать на их результаты.
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Пафосный пафос
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ландскрона это кто? совет акционеров или что-то в этом духе?
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Ответ Элдор ШоуУродов
Будь не Россия, а Польша или Турция и не Зенит, а Галатасарай или Легия, ультрас бы ещё во время появления первых слухов о таком переходе с факелами и вилами пошли бы к офису клуба разбираться, что за ботва, и руководство было бы вынуждено идти на компромисс. Но реалии таковы, что сейчас настали времена сосисочного футбола, активные сектора пустуют, фанаты ничего не решают, а трибуны забивает даже не кузьма, а бог знает кто. Чиновники добились своего, теперь им никто не указ и ничто не преграда. В том числе, и для таких вот пируэтов. Футбол стал искусственным. Суррогатом себя прежнего. И это печально 🤷‍♂️
Ой надо же какая трагедия.
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Ответ Элдор ШоуУродов
Будь не Россия, а Польша или Турция и не Зенит, а Галатасарай или Легия, ультрас бы ещё во время появления первых слухов о таком переходе с факелами и вилами пошли бы к офису клуба разбираться, что за ботва, и руководство было бы вынуждено идти на компромисс. Но реалии таковы, что сейчас настали времена сосисочного футбола, активные сектора пустуют, фанаты ничего не решают, а трибуны забивает даже не кузьма, а бог знает кто. Чиновники добились своего, теперь им никто не указ и ничто не преграда. В том числе, и для таких вот пируэтов. Футбол стал искусственным. Суррогатом себя прежнего. И это печально 🤷‍♂️
Считаете стоять с факелами и вилами это цивилизованно?
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Ответ Алексей Ненахов
Ничего не первый раз сглатывать, " В их цветах нет черного" , Дзюба, Широков, вираж
Это тот Широков который стал "легендой" Спартака потом, после своих твитов о спартаке и жестов на поле? Вам как экспертам по сглатыванию лучше помолчать
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Ответ Моё Моя
"В цветах Зенита нет чёрного". Помним-помним.
Все знают, что болелки зенита появляются только для поедания бесплатных булочек
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«Зенит» – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые без сомнения останутся, когда пройдет темное время подлости. - ало, вы (мы) умрём а они останутся. Им уже вместо виража сцену впилили, с поп-дивами, что сиськами жонглируют - всё понять не могут
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Воды налили, смешно.
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Ответ unreality
Проглотят те, кто на стадион пофоткаться для инсты ходят и потому что это модно ) А так, судя по комментам, 99% против. И я даже не про фанатов, а про обычных болел вроде меня. Ну и это, о Семаке моё мнение кардинально изменилось. На самом деле, хотелось бы пожелать ему обделаться в этом сезоне, но делать я этого не буду. Но если обделаются, я совершенно не расстроюсь. Мне плевать на их результаты.
Семак очень сильно в глазах многих упал.
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Ответ Rurik Gislasson
Соболев - человек который в драке всем известной, ударил Симутенкова-члена тренерского штаба Зенита. Соболев - человек, который с остервенелым лицом выбежал со скамейки и начал яростно бить Бариоса в спину, когда Бариос даже не видел его, находясь в окружении игроков Спартака. Всё правильно про этот поступок тогда сказал Влад Радимов. Я уже и молчу про более мелкие эпизоды поведения Соболева по отношению к Зениту. Зенит показал что совсем не считается с мнением болельщиков и не уважает это мнение. И это в год столетия клуба. Главный тренер показал что ему абсолютно все равно что на нападения на его игроков и тренерский штаб со стороны Соболева, что на реакцию преданных болельщиков и фанатов. А ведь фактически фанаты и назначили СБС главным, по словам А. Б Миллера. Все это в совокупности - плевок в душу тысячам людей, кто любит Зенит. Часть новоприбывших "глоров" проглотит это, но тысячи верных и преданных людей не простят вам этот позор никогда. Спросите у Барриоса-уже легендарного человека, какого ему будет играть в одном клубе с Соболевым, который вёл себя не как мужчина. Спросите у других игроков. Не на камеру, по честному. В год столетия вы сделали все чтобы порушить и атмосферу внутри команды и единение между клубом и болельщиками.
Соболев показал писюн Роше и стал лучше после критики) Ну что вы серьёзно, не обижайтесь. Ваш клуб уже давно недоразумение к сожалению.
Как приятно чёрт возьми смотреть на Динамо, с молодёжью. А вы продолжаете покупать и покупать за мегабаксы , даже в то время , когда идёт СВО, когда нет Еврокубков. И вот вы обижаетесь на кричалку «Ваш клуб позор росфутбола» . Во всём виновата Москва, да? Серьёзно ребят???
Вы только сейчас заметили, что что-то не так ну правда?)
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Ответ Элдор ШоуУродов
Будь не Россия, а Польша или Турция и не Зенит, а Галатасарай или Легия, ультрас бы ещё во время появления первых слухов о таком переходе с факелами и вилами пошли бы к офису клуба разбираться, что за ботва, и руководство было бы вынуждено идти на компромисс. Но реалии таковы, что сейчас настали времена сосисочного футбола, активные сектора пустуют, фанаты ничего не решают, а трибуны забивает даже не кузьма, а бог знает кто. Чиновники добились своего, теперь им никто не указ и ничто не преграда. В том числе, и для таких вот пируэтов. Футбол стал искусственным. Суррогатом себя прежнего. И это печально 🤷‍♂️
Кто же тогда скандирует кричалку ЗПРФ?)
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Ответ Алексей Ненахов
Ничего не первый раз сглатывать, " В их цветах нет черного" , Дзюба, Широков, вираж
Кстати да. У Зенита скоро чернокожих будет больше, чем в составе Франции
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Ответ Злодей Спб
Состав забудется - результат останется.
Начались отмазки, хахаха
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Ответ Owen_the_Simple
Это обращение кого и к кому? Непонятно.
Он сам с собой разговаривает, не обращай внимания
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