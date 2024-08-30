Депутат Хамзаев призвал вычислить по Fan ID фанатов «Спартака», кричавших признанный экстремистским лозунг на матче с «Динамо» Махачкала, и запретить им посещать 5 игр клуба

Депутат призвал вычислить фанатов «Спартака», кричавших экстремистские лозунги.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратил внимание на ситуацию с поведением болельщиков «Спартака» на матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (0:1).

Как отметил Хамзаев, согласно сообщениям из средств массовой информации и многочисленным видеоматериалам, из фанатского сектора «Спартака» звучал лозунг, признанный экстремистским. Депутат предложил вычислить их по Fan ID и запретить им посещать матчи, также он планирует обратиться в Следственный комитет РФ.

«Прошу вас определить позицию Российского футбольного союза по данной ситуации, а также провести проверку и привлечь фанатов футбольного клуба «Спартак» к дисциплинарной ответственности. Также оставляю за собой право обратиться в Следственный комитет Российской Федерации.

Считаю целесообразным вычислить нарушителей по введенной системе Fan ID и запретить таким болельщикам посещать футбольные матчи, дисквалифицировать на пять игр команды.

Данное высказывание было признано 21 декабря 2010 года Черемушкинским судом экстремистским и включено в Федеральный список экстремистских материалов. Особо отмечу, что организаторы матчей обязаны контролировать соответствие атрибутики и средств поддержки требованиям безопасности и нормам поведения, включая отсутствие надписей экстремистского содержания», – сказано в обращении депутата к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.