Депутат Хамзаев призвал вычислить по Fan ID фанатов «Спартака», кричавших признанный экстремистским лозунг на матче с «Динамо» Махачкала, и запретить им посещать 5 игр клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Государственная дума Александр Дюков Р-Спорт Fan ID Динамо Махачкала Султан Хамзаев Футбол

Депутат призвал вычислить фанатов «Спартака», кричавших экстремистские лозунги.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратил внимание на ситуацию с поведением болельщиков «Спартака» на матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (0:1).

Как отметил Хамзаев, согласно сообщениям из средств массовой информации и многочисленным видеоматериалам, из фанатского сектора «Спартака» звучал лозунг, признанный экстремистским. Депутат предложил вычислить их по Fan ID и запретить им посещать матчи, также он планирует обратиться в Следственный комитет РФ.

«Прошу вас определить позицию Российского футбольного союза по данной ситуации, а также провести проверку и привлечь фанатов футбольного клуба «Спартак» к дисциплинарной ответственности. Также оставляю за собой право обратиться в Следственный комитет Российской Федерации.

Считаю целесообразным вычислить нарушителей по введенной системе Fan ID и запретить таким болельщикам посещать футбольные матчи, дисквалифицировать на пять игр команды.

Данное высказывание было признано 21 декабря 2010 года Черемушкинским судом экстремистским и включено в Федеральный список экстремистских материалов. Особо отмечу, что организаторы матчей обязаны контролировать соответствие атрибутики и средств поддержки требованиям безопасности и нормам поведения, включая отсутствие надписей экстремистского содержания», – сказано в обращении депутата к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.

Материалы по теме

50 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
На матчах Кубка же нет Fan ID, или он не в курсе?
+51
-1
+50
Какой - Зенит позор российского футбола?
+45
-8
+37
Вычислить по ID фанатов Спартака? Они же не ходят на стадион из-за него. Получается, что преступники не фанаты? Хамзаев очень далек от реальности. Ну собственно депутатом же является.
+37
-1
+36
##ссия для ##сских - это экстремизм? Сильное заявление, нужно проверить депутата.
+23
0
+23
Ответ Liver0910
Какой - Зенит позор российского футбола?
Россия для русских
+20
-4
+16
Как здорово, что у депутата Хамзаева, члена Комитета Государственной Думы по безопасности (!) и противодействию коррупции (!!) нет других проблем!
+15
-1
+14
Что за лозунг? Всем мира? ✌️
+9
0
+9
На кубке нет фан-айди, шах и мат
+7
0
+7
Депутат Хамзаев сейчас: я тебя по айди вычислю!
Депутат Хамзаев раньше: я тебя по айпи вычислю!
+6
0
+6
Плохо, когда депутат не знает законы страны, в которой депутатствует.

В принципе, по описанию произошедшее соответствует КоАП РФ, ст. 20.29. И там написано, что за такое положено, причем никакие "запреты на посещение матчей" там не фигурируют, равно как и возможность РФС подменять собой следственные органы и полицию.

Так что если кричавших можно найти - надо найти и действовать строго по закону. Нельзя - стало быть, нельзя (с соответствующими выводами для пользы от FanID).
+5
0
+5
Ребусов не будет?
+3
0
+3
На Кубке фан-айди нет, вот облом.
+3
0
+3
Ответ mr.pravda07861
Ребусов не будет?
Черемушкинский суд 21 декабря 2010 года суд признал лозунг экстремистским. На основании этого решения 12 мая 2011 года Минюст внес слоган "Православие или смерть" в список экстремистских материалов под номером 865. Православная общественность в лице адвоката Анатолия Пчелинцева заявила о своем намерении опротестовать данный вердикт.
+4
-1
+3
На Кубке же нет фан уйди) причём здесь это, опять сову на глобус))
+2
0
+2
Ответ Breadslicer88
он не депутат, он султан
Нурсултан
+1
0
+1
Хватит кормить Канзас?
+1
0
+1
Он даже не знает, что нет фан-уйди на играх Кубка. Лучше бы экстремистов у себя в республики ловил. тьфу.
+1
0
+1
Ответ Guus Ivanovich
Факел - колхоз России
Факел - свинарник России.
Так вернее.
+1
0
+1
А что кричали хоть? 😁
+1
0
+1
Ответ angry horse
А что кричали хоть? 😁
Зенит - позор дагестанского футбола.
+2
-1
+1
Ответ jqzn88xn6n
Вычислить по ID фанатов Спартака? Они же не ходят на стадион из-за него. Получается, что преступники не фанаты? Хамзаев очень далек от реальности. Ну собственно депутатом же является.
он не депутат, он султан
0
0
0
Ответ Tim Ismail
ну да,а когда один боец запостил просто цитату,а кто цитировал оказался известным террористом,его быстро под улюлюканье ваше посадили зв тюрьму.
Не знания не освобождает от ответственности
0
0
0
Ответ Tim Ismail
ну да,а когда один боец запостил просто цитату,а кто цитировал оказался известным террористом,его быстро под улюлюканье ваше посадили зв тюрьму.
Ваше это чьё?
0
0
0
Писали же там радикалы какие-то на трибуны пробрались и провоцировали фанатов Спартака
0
0
0
Ответ artur
а больше он ничего не хочет?
Он хочет чтобы СМИ не указывали национальность преступника)
0
0
0
Ответ Григорий Сербаков
Россия для русских
это когда ты гражданин со своими правами и имеешь какое влияние на власть,а пока ты ничто
+1
-1
0
Ответ Liver0910
Какой - Зенит позор российского футбола?
Ну не так страшно все было.
0
0
0
Ответ Veld
ну такой лозунг, с душком, мягко говоря
Такбир с чем тогда?
0
0
0
Ответ Григорий Сербаков
Россия для русских
Факел - гордость российского пердива!
0
0
0
Лозунг это серьёзно! Это не аэропорт разгромить.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий