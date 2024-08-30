Депутат Хамзаев призвал вычислить по Fan ID фанатов «Спартака», кричавших признанный экстремистским лозунг на матче с «Динамо» Махачкала, и запретить им посещать 5 игр клуба
Депутат призвал вычислить фанатов «Спартака», кричавших экстремистские лозунги.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратил внимание на ситуацию с поведением болельщиков «Спартака» на матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Динамо» Махачкала (0:1).
Как отметил Хамзаев, согласно сообщениям из средств массовой информации и многочисленным видеоматериалам, из фанатского сектора «Спартака» звучал лозунг, признанный экстремистским. Депутат предложил вычислить их по Fan ID и запретить им посещать матчи, также он планирует обратиться в Следственный комитет РФ.
«Прошу вас определить позицию Российского футбольного союза по данной ситуации, а также провести проверку и привлечь фанатов футбольного клуба «Спартак» к дисциплинарной ответственности. Также оставляю за собой право обратиться в Следственный комитет Российской Федерации.
Считаю целесообразным вычислить нарушителей по введенной системе Fan ID и запретить таким болельщикам посещать футбольные матчи, дисквалифицировать на пять игр команды.
Данное высказывание было признано 21 декабря 2010 года Черемушкинским судом экстремистским и включено в Федеральный список экстремистских материалов. Особо отмечу, что организаторы матчей обязаны контролировать соответствие атрибутики и средств поддержки требованиям безопасности и нормам поведения, включая отсутствие надписей экстремистского содержания», – сказано в обращении депутата к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову.
Депутат Хамзаев раньше: я тебя по айпи вычислю!
В принципе, по описанию произошедшее соответствует КоАП РФ, ст. 20.29. И там написано, что за такое положено, причем никакие "запреты на посещение матчей" там не фигурируют, равно как и возможность РФС подменять собой следственные органы и полицию.
Так что если кричавших можно найти - надо найти и действовать строго по закону. Нельзя - стало быть, нельзя (с соответствующими выводами для пользы от FanID).
Так вернее.