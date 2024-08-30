Угарте перешел в «МЮ» из «ПСЖ» за 50+10 млн евро

Мануэль Угарте стал игроком «Манчестер Юнайтед».

« » объявил о переходе опорного полузащитника сборной из « ». Контракт подписан до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон.

По данным инсайдера , сумма трансфера составила 50+10 млн евро.

В сезоне-2023/24 провел за парижан 25 матчей в Лиге 1, сделав 2 ассиста и получив 5 желтых карточек. Его подробную статистику можно найти здесь.

Фото: manutd.com