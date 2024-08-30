Угарте перешел в «МЮ» из «ПСЖ» за 50+10 млн евро

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Сборная Уругвая по футболу Мануэль Угарте Фабрицио Романо Футбол

Мануэль Угарте стал игроком «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» объявил о переходе опорного полузащитника сборной Уругвая из «ПСЖ». Контракт подписан до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера Угарте составила 50+10 млн евро.

В сезоне-2023/24 Мануэль провел за парижан 25 матчей в Лиге 1, сделав 2 ассиста и получив 5 желтых карточек. Его подробную статистику можно найти здесь.

Фото: manutd.com

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ПСЖ пустил слух, что Угарте играл за Аякс
Манки повелись
+100
-22
+78
Ответ Эдуард Глянцев
В последнее время ПСЖ уже начал продавать игроков за солидные суммы
Купили за 60, продали за 60.
Ну прям топ менеджмент
+53
-1
+52
Это который нашего Де Поля назвал подсосом Месси.
+30
-6
+24
Ответ Эдуард Глянцев
В последнее время ПСЖ уже начал продавать игроков за солидные суммы
Так они могут половину состава спокойно продать !
После ухода одного игрока у команды выросли крылья и наладилась игра во всех линиях !
Особенно в нападении !
+23
-4
+19
В последнее время ПСЖ уже начал продавать игроков за солидные суммы
+13
-2
+11
Ответ Mihail0910
Комментарий скрыт
Зачем писать столько букв, что бы стать посмпшишем?
+17
-7
+10
Ответ charly001
Еще же и плюсуют такое
Собственно из-за плюсиков этот плюсо###чер и старается всегда
+7
-3
+4
В Спортинге и сборной хорош был , удачи лучшем клубе в Англии 😎
+6
-3
+3
Ответ deGob
с Палинью перепутал)
Не перепутал. Как раз таки при его участии Спортинг выбил Арсенал из Лиги Европы
+2
0
+2
Ответ kaka10
ПСЖ пустил слух, что Угарте играл за Аякс Манки повелись
Фан МЮ, но комент хорош
+6
-4
+2
Ответ Shikari
Купили за 60, продали за 60. Ну прям топ менеджмент
Точнее даже купили за 60, продали за 50+10
+2
0
+2
Сумма выглядит чуть преувеличенной, но если сможет стать хорошти разрушитнлем в АПЛ, то почему нет
+2
0
+2
Велком! Посмотрим за чем так гонялся МЮ все лето в деле, стоил ли он таких усилий и вложений
+3
-1
+2
Выглядит как очень выгодная сделка для ПСЖ
+3
-1
+2
Ответ ПравдоРуб
Велком! Посмотрим за чем так гонялся МЮ все лето в деле, стоил ли он таких усилий и вложений
В сезоне 2022-23 он занял первое место в чемпионате по отборам, возвратам владения, единоборствам и подборам, он также стал вторым среди полузащитников по перехватам.
в 23-24 Угарте стал лучшим игроком Лиги 1 по отборам вообще и отборам в атакующей трети в частности, занял второе место по отборам в средней трети и третье место по возвратам владения.
+1
0
+1
Ответ A.G
Типа Каземиро с огромной личкой не тянет, ему нужна подмога за 50 млн?
а вы типа весь прошлый сезон проспали?
+1
0
+1
все бывшие игроки Спортинга, переходившие в МЮ, сделали прекрасную карьеру

https://pbs.twimg.com/media/GWQbyvgWEAArYi5?format=jpg&name=medium

надеюсь, Угарте продолжит эту традицию.
+6
-5
+1
Пошумим … !
+2
-1
+1
Ответ Shikari
Купили за 60, продали за 60. Ну прям топ менеджмент
Не самый худший с точки зрения ПСЖ, учитывая, что они переплатили за него год назад, он не игрок основы у Энрике, а других желающих его подписать не было. Мог провести ещё год на лавке и его цена упала до 30-40
+1
0
+1
Ресторатор перешел из Версуса в МЮ
+3
-2
+1
Крутая банда собралась, только с атакующими крайками проблема
+2
-2
0
пов: угарте перешел в сан-паулу
0
0
0
Ответ Den-is
Помню этого костолома. Рубил игроков Арсенала, когда играл за Спортинг, только так
с Палинью перепутал)
+1
-1
0
Ответ Бестрофеник 2024
Это который нашего Де Поля назвал подсосом Месси.
хах топовый трансфер тогда для МЮ
0
0
0
Ответ Бестрофеник 2024
Это который нашего Де Поля назвал подсосом Месси.
Ну по факту крашенного осадил, получается))
+7
-7
0
Ответ No Name
Хоспаде какой же ты оригинальный
А какой еще логикой объяснить трансферы МЮ ???
0
0
0
Ответ kaka10
ПСЖ пустил слух, что Угарте играл за Аякс Манки повелись
Хоспаде какой же ты оригинальный
+17
-17
0
Ответ Дмитрий Доронин
Зачем писать столько букв, что бы стать посмпшишем?
Обладали)))
0
0
0
Помню этого костолома. Рубил игроков Арсенала, когда играл за Спортинг, только так
+2
-2
0
Отличный, многообещающий трансфер! Велком в лучший клуб Англии!
Надеюсь забетонирует центр поля так, что туда заходить с мячом побоятся
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий