Угарте перешел в «МЮ» из «ПСЖ» за 50+10 млн евро
Мануэль Угарте стал игроком «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» объявил о переходе опорного полузащитника сборной Уругвая из «ПСЖ». Контракт подписан до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера Угарте составила 50+10 млн евро.
В сезоне-2023/24 Мануэль провел за парижан 25 матчей в Лиге 1, сделав 2 ассиста и получив 5 желтых карточек. Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: manutd.com
Манки повелись
Ну прям топ менеджмент
После ухода одного игрока у команды выросли крылья и наладилась игра во всех линиях !
Особенно в нападении !
в 23-24 Угарте стал лучшим игроком Лиги 1 по отборам вообще и отборам в атакующей трети в частности, занял второе место по отборам в средней трети и третье место по возвратам владения.
https://pbs.twimg.com/media/GWQbyvgWEAArYi5?format=jpg&name=medium
надеюсь, Угарте продолжит эту традицию.
Надеюсь забетонирует центр поля так, что туда заходить с мячом побоятся