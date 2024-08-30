Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев высказался о поведении Александра Соболева.

«У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром. И главный тренер Сергей Богданович Семак, и я неоднократно разговаривали с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение.

Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, игрок сборной. Будет только наращивать свой счет голам и голевым передачам», – отметил председатель правления «Зенита».

Материалы по теме

90 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Медведев мог бы усыновить его, оч гармонично бы смотрелись
+49
-4
+45
Ответ CoMoBo3
Я бы и тебе, и Семаку сейчас бы написал, что я о вас думаю, но перед туром фентези не хочется в бан уходить 😎
Вот так, тур фэнтези главнее мнения собственного.
Так и с виражом было, когда его выгнали.
Типичный болельщик Зенита.
+61
-19
+42
Как болельщик Спартака: спасибо Зениту, что избавили нас от этого персонажа.
P.S. Адекватные питерцы его не примут. Более того, адекватным болельщикам Зенита и сам Медведев-то не особо нравится
+38
-4
+34
Я бы и тебе, и Семаку сейчас бы написал, что я о вас думаю, но перед туром фентези не хочется в бан уходить 😎
+32
-15
+17
Ответ Spartakus1984
Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром(с).А разве можно вступать в беседы-переговоры с игроком у которого до окончания контракта еще 2 года?
Им можно все, они же позор.
+16
-3
+13
"Я научился распознавать дурость, пошлость и по этим качествам Соболев нам полностью подходит", - сказал Медведев
+13
-1
+12
Ответ slon 104
Зенит пошёл по пути СКА. Давай ещё больше мерзости!
Если одно руководство и один спонсор, то методы не могут быть разными.
+6
0
+6
Ну дурость от пошлости любой адекват отличит. Лучше об отличал кого можно приглашать в клуб а кого нельзя.
+5
0
+5
Зенит пошёл по пути СКА. Давай ещё больше мерзости!
+9
-4
+5
О, в дурости и пошлости ты у нас профи, это правда. Поэтому Соболева и купил.
+3
0
+3
Когда жесты Клауду показывал - различать пошлость и дурость, ага))
+4
-1
+3
Соболев, пожалуй, единственный футболист, которого не любят ни болельщики Спартака, ни Зенита...
+3
0
+3
Медведев в первом абзаце раскрыл главные кретерии, необходимые для подписания
+2
0
+2
вот же Златоуст...
прочитав заголовок сложилось мнение что дурость и пошлость это критерии попадания в команду, по Медведеву...
прочтя весь текст... мнение не поменялось
+2
0
+2
Ответ Caniball
Но ты к ним точно не относишься)))
Ты вообще к людям не относишься!
+2
-1
+1
Да, благородством там и не пахнет
+1
0
+1
Ну да, рыбак рыбака...
+2
-1
+1
Ответ Twinbro
Медведев мог бы усыновить его, оч гармонично бы смотрелись
Всё верно, как Луи Геккерн Жоржа Дантеса. С тем же типом семейных отношений.
+3
-2
+1
Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром(с).А разве можно вступать в беседы-переговоры с игроком у которого до окончания контракта еще 2 года?
+5
-4
+1
То есть, получается что "дурость и пошлость" Зениту нужны. Поэтому и "вольëтся в команду".
+1
0
+1
Ответ Burel
Местные акки, "болеющие" за зенит, будут теперь слепо копировать мнение Медведева. Самое массовое переобувание в истории сайта
Сходи купи ума. Если продадут. Тебе.
+2
-1
+1
Ответ Captain_Noname
Болельщики Зенита о спартаковце Соболеве: подлец, бивший Барриоса в спину, дельфин, главная мерзость российского футбола Болельщики Зенита о зенитовце Соболеве, забившем парочку голов: гуманист, массировавший заболевшую спину Барриоса, боевой дельфин со стальным характером невского льва, украшение нашего чемпионата
Ты нас со своими не путай. Тебе напомнить как вы встречали Широкова?! А напомнить как тут же ваши требовали от Зенита расторгнуть контракт с Кокориным, когда он в тюрягу загремел, а потом в тихоря вы де его подписали и пятки ему лизали. И таких примеров много. А своё враньё про нас не смей писать!!! Я не удивлюсь если вы и Дзюбу вылижите если он к вам опять придёт.
+1
0
+1
Конечно вольется, принципы же одни что у дельфина что у зенитика
+2
-1
+1
Дзюба, Соболев всю мразоту собирает зенит, а своих не развивают. Медведев у тебя там мостовой протух и круг убежал. Мудаки.
+2
-1
+1
Так красиво Зенит борделем ещё никто не называл.)
+5
-4
+1
Ответ Spartakus1984
Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром(с).А разве можно вступать в беседы-переговоры с игроком у которого до окончания контракта еще 2 года?
Есть же те кому всё можно. Давно так живём.
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром(с).А разве можно вступать в беседы-переговоры с игроком у которого до окончания контракта еще 2 года?
Куда не ткни, везде выпускники Газпрома. Им все можно
0
0
0
за то теперь дельфина за жесты будут просто журить,крыша то какая у него теперь
0
0
0
Ответ slon 104
У нас команда и город, где не должно быть места мерзости. Да кому я это говорю?
Кому?
0
0
0
Ответ CoMoBo3
Я бы и тебе, и Семаку сейчас бы написал, что я о вас думаю, но перед туром фентези не хочется в бан уходить 😎
уходя уходи дверь закрой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий