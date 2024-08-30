Медведев о поведении Соболева: «У нас же не институт благородных девиц. Я научился распознавать дурость и пошлость. Уверен, Саша вольется в команду»
Александр Медведев высказался о поведении Александра Соболева.
«У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром. И главный тренер Сергей Богданович Семак, и я неоднократно разговаривали с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение.
Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, игрок сборной. Будет только наращивать свой счет голам и голевым передачам», – отметил председатель правления «Зенита».
Так и с виражом было, когда его выгнали.
Типичный болельщик Зенита.
P.S. Адекватные питерцы его не примут. Более того, адекватным болельщикам Зенита и сам Медведев-то не особо нравится
прочитав заголовок сложилось мнение что дурость и пошлость это критерии попадания в команду, по Медведеву...
прочтя весь текст... мнение не поменялось